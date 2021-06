Billie Eilish/ Su Instagram scrive “I love girls”, i fan “E’ un coming out?”

Billie Eilish, che dai suoi esordi è sempre stata paladina della libertà di essere e di esprimersi, ha pubblicato un post sui social che ha fatto partire mille domande nella testa dei fan. Il post-carosello con diverse immagini tratte dal videoclip del suo ultimo singolo ”Lost cause” è stato corredato dalla didascalia ”I love girls”. Molti l’hanno letta come una provocazione, alcuni come un coming-out, altri come una frase innocente che dimostra una semplice solidarietà femminile che la cantante ha nei confronti delle ragazze che sono comparse nel suo video.

Rimane il fatto che più 100 mila utenti hanno commentato, tra i quali sbuca proprio questa curiosità ‘E’ un coming out?’, ‘Proprio nel Pride Month?‘. Da Billie Eilish, in fondo, ci si può aspettare di tutto, ne sono la prova gli anni trascorsi dalla pubblicazione del suo primo singolo nel 2016 (Ocean Eyes) con il quale è salita alla ribalta. Fino ad oggi è sempre stata una scoperta ed una conferma allo stesso tempo, sia dal punto di vista artistico che da quello personale.

Le attività di Billie Eilish

La cantante ha rilasciato a febbraio il film-documentario a lei dedicato ”The World’s A Little Blurry” su Apple TV+. In alcune scene compare quello che è il suo ex fidanzato, il rapper 7:AMP dalla Eilish soprannominato Q, con cui ha avuto una relazione tra il 2018 e il 2019 e che per molti si è rivelata una scoperta proprio con l’uscita del film. Della sua vita privata, infatti, non si sapeva molto: Billie Eilish si è sempre concentrata sull’attività artistica rilasciando dichiarazioni solo in merito alle sue influenze musicali. Non ha mai nascosto, per esempio, l’amore incondizionato per Justin Bieber, con cui ha avuto successivamente l’onore di collaborarci.

E’ stata sempre lei a rivelare che la sua più grande ispirazione è l’hip-hop e il suo punto di riferimento sul piano artistico è Avril Lavigne. Sappiamo anche che a darle un grande aiuto per intraprendere la carriera musicale è stato l’ascolto del brano ”Runaway” di Aurora. Billie Eilish non si lascia però sfuggire occasioni per mostrarsi in campo sociale: nell’agosto del 2020 si è esibita alla Convenzione Nazionale Democratica e ha annunciato il suo appoggio alla campagna presidenziale di Joe Biden affermando che Trump ”sta distruggendo l’America”. L’artista sostiene attivamente anche le attività sul rispetto dell’ambiente, del clima e degli animali.

