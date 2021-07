Billie Eilish video NDA/ Brano intimo: cosa accade quando si diventa una star?

Venerdì 9 giugno è uscito il nuovo singolo di Billie Eilish, intitolato “NDA” e accompagnato da un videoclip diretto dalla cantante stessa. La canzone è forse una delle più intime che potesse scrivere, in quanto racconta cosa accade quando si diventa una superstar: non hai più una vita privata e non sai di chi fidarti. I primi versi recitano: “Pensavi che mi sarei presentata in limousine? (No) / Devo risparmiare per la sicurezza / Ho uno stalker che cammina lungo la via / Dice che è Satana e che vorrebbe incontrarmi“.

Inoltre, il titolo del brano sta per Non Disclosure Agreement, ossia l’impegno di riservatezza che le persone che circondano le star sono solite firmare, assicurando di non divulgare notizie. Nel video di “NDA”, cupo e girato in una notte completamente buia in presa diretta, Billie Eilish è la protagonista attorno alla quale si muovono venticinque stuntmen in auto ad alta velocità senza effetti speciali.

In arrivo l’album di Billie Eilish

Il nuovo singolo di Billie Eilish farà parte del suo secondo disco in arrivo il 30 luglio, “Happier Than Ever“. Si aggiunge inoltre ai precedenti quattro brani già estratti “Therefore I Am”, “Lost Cause”, “My Future” e “Your Power” (con quest’ultimo era riuscita a guadagnare solo nelle prime due settimane di pubblicazione oltre 150 milioni di stream).

Le tracce saranno in totale sedici, le altre canzoni inedite sono: Getting Older, I Didn’t Change My Number, Billie Bossa Nova, Oxytocin, GOLDWING, Halley’s Comet, Not My Responsibility, OverHeated, Everybody Dies, Happier Than Ever, Male Fantasy. Come è stato per il primo album, anche questo è stato scritto e prodotto dalla Eilish insieme al fratello Finneas a Los Angeles.

