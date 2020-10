Billie Jean King e la battaglia dei sessi/ La tennista che sconfisse Bobby Riggs

Billie Jean King è la tennista de “La battaglia dei sessi“, la partita storica del 1973 che la vide trionfare nella sfida contro Bobby Riggs. Classe 1943, Billie è nata a Long Beach ed è annoverata tra le più grandi giocatrici di tennis e atlete della storia. Una carriera straordinaria quella della tennista che ha vinto 78 titoli singolari, 16 titoli di doppio e 11 titoli di doppio misto del Grande Slam. Non solo, a lei si deve anche la fondazione della Women’s Tennis Association (WTA) e campagne a sostegno della lotta contro il sessismo nello sport e nella società. La sua popolarità è anche legata alla cosiddetta “la battaglia dei sessi”, la partita di tennis del 1973 che ha segnato la storia del tennis mondiale. La campionessa mondiale, infatti, dopo un attimo di titubanza decide di sfidare su di un campo da tennis il campione Bobby Riggs, il numero 1 al mondo negli anni 1941, 1946 e 1947. Una sfida che ha catalizzato l’attenzione del mondo registrando l’ascolto più alto della storia di un evento sportivo: 90 milioni di persone collegate in tutto il mondo.

Chi è Billie Jean King de La Battaglia dei Sessi

“La vittoria è momentanea. Perdere è per sempre” è una delle frasi simbolo di Billie Jean King, la campionessa di tennis conosciuta in tutto il mondo per la partita storica de “La battaglia dei sessi”. Correva l’anno 1973 quando una donna, campionessa mondiale di tennis, decide di sfidare il campione Bobby Riggs riuscendo a sconfiggerlo. Inizialmente la King rifiuta l’incontro, ma una ingente somma di denaro le fa cambiare idea inconsapevole che con quella partita avrebbe cambiato la storia dello sport mondiale. Intervistata da La Repubblica, la campionessa ha raccontato dove ha trovato il coraggio per accettare quella sfida contro Riggs: “lo sento dentro da quando avevo 12 anni e feci un annuncio in famiglia: voglio diventare la n.1 del tennis nel mondo. Avevo avuto come una rivelazione: giocavo al Los Angeles Tennis Club coi vestitini bianchi, scarpe bianche, palline bianche, erano tutti bianchi. Pensavo: e gli altri, dove sono? Non è giusto. Così ho cominciato a pensare oltre il tennis. Lo sport è uno specchio della società, tutto vi si riflette. Promisi a me stessa che avrei fatto di tutto per garantire pari diritti. Non solo per le donne, per tutti”. Parlando e ricordando poi quel match storico ha dichiarato: “ho pensato che saremmo tornati indietro di 50 anni se non avessi vinto quella partita. Avrebbe rovinato il circuito femminile e fatto perdere l’autostima a tutte le donne”.



