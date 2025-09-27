Martina Colombari parla del suo lungo matrimonio con il marito Billy Costacurta: "Passi anni a cercare di guadagnarti ogni cosa e poi..."

Martina Colombari e Billy Costacurta stanno insieme da ormai trent’anni e da più di venti sono felicemente sposati. La showgirl, traendo spunto da uno dei suoi libri preferiti, ha descritto così il suo matrimonio con il suo Billy: “Non una continua luna di miele fatta di perfezione ma una vita cui si costruiscono ponti per progredire insieme”. Oggi l’ex miss Italia e Billy Costacurta rappresentano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo.

Con impegno, dedizione e tanta voglia di restare uniti hanno superato la prova del tempo, raggiungendo traguardi importanti, come i ventuno anno di matrimonio. “Vado sempre in palestra anche per questo motivo, non sopporterei che Billy si trovasse un’amante di 30 anni”, aveva detto simpaticamente Martina in un passaggio al Corriere della Sera.

Martina Colombari e Billy Costacurta, il loro matrimonio ha vinto le sfide del tempo

All’età di cinquant’anni, assicura Martina, l’intesa col marito Billy Costacurta non è cambiata. Ma anche in questo caso non è stato semplice gestire e fronteggiare le tante evoluzioni che hanno toccato il rapporto con il compagno. “Passi anni a cercare di guadagnarti ogni cosa. A dimostrare che sei una brava moglie, madre, attrice… Poi fai pace con te stessa e smetti di sentirti giudicata”, ha detto Martina.

Adesso per la showgirl arriva il momento di una nuova sfida in tv (sarà in gara tra le concorrenti di Ballando con le Stelle) e come sempre potrà contrae sul supporto e il tifo del suo grande amore Billy Costacurta e del figlio Achille. Entrambi non faranno mancare il proprio affetto a Martina in vista del debutto sul palco di Mllly Carlucci. Un’avventura che l’ex miss Italia vuole affrontare al meglio delle sue possibilità. Come se la caverà?

