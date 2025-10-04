Martina Colombari spende parole al miele per il marito Billy Costacurta e svela il segreto del loro lungo matrimonio

Stanno insieme da quasi trent’anni, eppure Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta non possono fare a meno dell’altro. Benché siano cambiate tante cose, nel corso degli anni, la loro relazione è rimasta il punto fermo, l’isola felice in cui ripararsi e godere della presenza dell’altro. La showgirl e l’ex calciatore del Milan hanno saputo vincere le sfide del tempo, evolvendosi e senza perdere mai slancio. Anche se i momenti difficili non sono certo mancati.

L’attrice, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato della sua intimità col marito, del legame fisico ed emotivo che li tiene ancora uniti. “Non siamo quelli che si saltano addosso tutte le notti ma fisicamente gli piaccio ancora molto. Anche per questo vado sempre in palestra, non sopporterei che si trovasse un’amante di 30 anni”, ha confidato l’aspirante ballerina in gara a Ballando con le Stelle 2025.

Ciò che unisce la coppia, almeno fino ad oggi, è la capacità e il desiderio di entrambi di capire e connettersi con l’altro. Di non prevaricarsi, diventare l’eccezione in un contesto – il mondo dello spettacolo – dove l’amore è piuttosto volatile. “Io sono espansiva, egocentrica, lui per nulla. Ci bilanciamo”, ha detto l’ex miss Italia.

Martina Colombari è felice e fiera di quanto costruito nel corso degli anni con la sua dolce metà e non è d’accordo con chi rimpiange i tempi delle farfalle nelle stomaco. Perché ogni evoluzione può portare nuove consapevolezze ed una rassicurante maturità. “Ora non vorrei provare ciò che provavo a 20 anni. Avere cura è amore,…”, spiega ancora l’affascinante Martina in merito alla sua lunga relazione con il marito Billy.

