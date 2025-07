Billy Costacurta choc: "Momenti terribili con mio figlio, ecco come sta adesso. Mia moglie Martina Colombari è stata un gigante"

Billy Costacurta rompe il silenzio sui problemi del figlio Achille: “Ha delle fragilità”

È passato un anno da quando Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e l’ex calciatore Billy Costacurta ha postato sui social commenti fuori luogo ed offensivi anche nei confronti della madre, storie Instagram allarmante con strane sostanze arrivando perfino ad aggredire un agente di polizia. Da allora è finito sotto al centro dell’attenzione mediatica sia in tv che sui social dove non sono mancanti commenti cattivi, giudizi sprezzanti e persino offese ai genitori da parte da qualche giornalista. Martina Colombari più volte è intervenuta, sui social ed in tv, per spiegare che il figlio adesso sta meglio e nei giorni scorsi ha rotto il silenzio anche il padre.

Aka7even spiazza i fan con un nuovo look/ Video virale: che cambiamento per l'ex cantante di Amici!

In una lunga intervista concessa a Il Giornale, Billy Costacurta ha parlato per la prima volta dei problemi del figlio Achille, di come li hanno affrontati e soprattutto di come sta adesso il ragazzo che è cambiato, più maturo e responsabile e sembra essere uscito da quei brutti momenti e soprattutto ha ringraziato la moglie Martina Colombari, in gran parte è merito suo se sono riusciti ad affrontare la situazione insieme e ad uscirne più forti e uniti che mai. Billy ha premesso di ritenersi un buon padre, aggiungendo che il figlio Achille Costacurta ha delle fragilità, ha attraversato un periodo molto difficile, ha avuto dei problemi ma li ha superati ed oggi appare cambiato.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme per la figlia Jasmine/ La foto di famiglia conquista i fan

Billy Costacurta è il periodo buio con il figlio Achille: “Mia moglie Martina Colombari è stata un gigante”

Durante l’intervista a Il Giornale, Billy Costacurta ha confessato che se sono riusciti ad attraversare e superare la tempesta che li ha travolti gran parte del merito è stato della moglie Martina Colombari. Si sono aiutati e protetti a vicenda, hanno tirato fuori tutta la forza che avevano ma l’ex calciatore ha ammesso che la moglie è stata incredibile: “Senza di lei non so come avremmo fatto. Come si è presa cura di nostro figlio ed anche di me…Io guardavo mia moglie e mi dicevo: ma guarda questa donna cosa ha dentro! Io ho avuto momenti terribili, lei un gigante.” Ed a giudicare dalle foto che il giovane posta sui social sembra proprio che ha trovato la sua strada.