Martina Colombari pronta per Ballando con le stelle, il segreto di Billy Costacurta: "Il ballerino di famiglia sono io. Non sono geloso"

Martina Colombari si prepara per l’avventura a Ballando con le stelle su Rai 1 nel programma di Milly Carlucci. E a fare il tifo per lei ci sarà Billy Costacurta, marito e compagno di una vita, dal loro amore è venuto al mondo il figlio Achille, spesso al centro del gossip nei mesi scorsi.

Intervistato sull’ultimo numero del magazine Chi, Costacurta è tornato a parlare della moglie, pronta per la super avventura nel programma di Rai1 dove si metterà in mostra come ballerina. Una specialità che Costacurta sembra conoscere molto bene: “Sono felicissimo che Martina vada a Ballando con le Stelle. È sempre stato il suo sogno, fin da quando guardava Baila in tv. Adesso che sarà su quel palco, ovviamente farò il tifo per lei con tutto il cuore”. Dunque Martina Colombari avrà un tifoso molto speciale direttamente dal divano di casa, che potrà dunque anche darle qualche prezioso consiglio.

Martina Colombari e il segreto di Billy Costacurta: “Sono io il vero ballerino”

Per la nota showgirl è tempo di mettersi alla prova a Ballando con le stelle, la showgirl sarà impegnata nel programma di Rai1, con Billy Costacurta spettatore più che interessato alla vicenda. L’ex difensore del Milan ha parlato dalle colonne di Chi, rivelando la sua passione per il ballo e una tecnica a dir poco invidiabile:

“La verità, però, è che il vero ballerino in famiglia sono io… (ride). Ho una passione per il tango, ma anche per il latino americano, e qualche volta io e Martina ci siamo messi a provare dei passi insieme. Non sono geloso che vada lei e non io: era il suo sogno e va bene così. Io mi godo lo spettacolo dal divano, ma sempre col piede che batte a tempo” le parole dell’attuale opinionista di Sky Sport che da anni commenta le vicende della Serie A e della Champions League.