Billy Costacurta, “infortunio” in diretta su Sky/ Video, mima intervento di Milan-Cagliari ma si strappa

Billy Costacurta protagonista di una gag in diretta su Sky: l’ex calciatore e attuale opinionista ha rimediato un “infortunio” mimando un intervento di gioco che era avvenuto poco prima in Milan-Cagliari, partita che stava seguendo dallo studio. L’episodio, come riportato da Calciomercato.com, per la precisione, era quello del gol dell’1-0 dei rossoneri. Il movimento replicato tuttavia è stato decisamente più brusco di quello reale, tanto che il commentatore si è strappato.

Dopo essersi fatto male, non ha nascosto un’espressione di dolore e si è toccato i flessori della coscia. In studio però il conduttore e amico Alessandro Bonan non è riuscito a trattenere le risate, così come molti di coloro che stavano seguendo il programma da casa. Sui social network, dove il video della scenetta è diventato presto virale, non è mancata l’ironia. “Ecco come strapparsi in diretta tv nel tutorial di Billy Costacurta”, ha scritto un utente.

Billi Costacurta si strappa in diretta su Sky: il video e le reazioni del web

Billy Costacurta tra l’altro non è nuovo a simpatiche gag in diretta su Sky. Qualche anno fa, sempre nel mirare un intervento di gioco, finì per dare un finto calcio a Marco Cattaneo, allora conduttore. I due si fecero una risata, senza conseguenze. Questa volta, invece, la scenetta è culminata col piccolo “infortunio” per l’ex difensore. Qualcuno credeva che si trattasse di uno scherzo, ma in realtà non sembrerebbe essere stato così.

Dopo il secondo tempo di Milan-Cagliari, infatti, Billy Costacurta è tornato in studio e il conduttore Alessandro Bonan si è sincerato delle sue condizioni fisiche. “Sto meglio, ho messo un po’ di ghiaccio e come vedi ora sto bene”, ha rassicurato il commentatore. Poi, ha fatto uno scatto verso il suo posto, per dimostrarlo. Insomma, l’allarme è rientrato, ma le risate non sono mancate, soprattutto per il pubblico.

