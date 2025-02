Billy Costacurta e Martina Colombari sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. Il primo incontro risale al 1996 grazie all’amico in comune Piero Gaiardelli che ha fatto da cupido tra i due; la Colombari, reginetta del concorso di bellezza di Miss Italia, si era da poco lasciata con l’ex Alberto Tomba. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che i due cominciano a frequentarsi fino a quando è nato l’amore. Proprio la Colombari dalla pagine del Corriere della Sera ha ricordato i primi tempi con l’ex calciatore del Milan: “ci siamo conosciuti al telefono: stavo parlando con un amico comune”. Quando Billy Costacurta si rende conto che dall’altra parte della cornetta c’era Martina Colombari gli stacca il telefono per parlarle.

Da diverso tempo, infatti, l’ex campione del Milan voleva conoscerla e quale occasione migliore? Poco dopo i due si sono conosciuti dal vivo ed è nata una grandissima storia d’amore che li ha portati anche al matrimonio celebrato nel 2004 e suggellato dalla nascita del solo ed unico figlio Achille.

Billy Costacurta e Martina Colombari: dal matrimonio alla nascita del figlio Achille

Il matrimonio tra Martina Colombari e il marito Billy Costacurta ha vissuto, come in tutte le coppie, degli alti e bassi e a confessarlo è stata proprio la conduttrice ospite di Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”. “Sono estroversa, starei sempre in giro con la gente, lui è un introverso e starebbe sempre a casa” – ha detto la Colombari rivelando le differenze caratteriali con il compagno e marito. Nel 2003 la coppia vive un momento di profonda crisi che ha raccontato dalle pagine del settimanale Oggi: una crisi che sono riusciti a superare ed arginare grazie alla forza del loro amore.

“Mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più” – ha raccontato la Colombari in quell’occasione che improvvisamente aveva perso lo scettro della regina della casa. I due si sono allontanati per un periodo e hanno vissuto anche storie differenti, un capriccio che poco dopo li ha portati a ritrovarsi più uniti ed innamorati che mai.