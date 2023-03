Billy Costacurta, marito Martina Colombari e padre Achille/ Lei “Billy è bacchettone”

Billy Costacurta, l’amore per la moglie Martina Colombari e il figlio Achille. Lei: “Insieme siamo un bel grigio, ma…”

Alessandro Costacurta, detto anche Billy, è il marito di Martina Colombari ed ex calciatore del Milan. Con la moglie fa coppia fissa da quasi trent’anni e insieme sono diventati genitori di Achille. Suo figlio e la sua dolce metà, attualmente, sono impegnati nel reality Pechino Express 2023 e Alessandro ovviamente fa il tifo per loro. La storia d’amore con l’ex Miss Italia è cominciata esattamente ventisette anni fa e oggi i due si amano come se fosse il primo giorno. In una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera la showgirl e il marito si sono raccontati senza filtri, rivelando i dietro le quinte della loro relazione e della loro quotidianità.

Alessandro Costacurta: "Ecco come conobbi Martina Colombari/ "Ero con 7 modelle..."

“Io sono romagnola, aperta, curiosa. Lui è un po’ bacchettone, soldato austro-ungarico. Potremmo essere bianco e nero se separati ma insieme facciamo un bel grigio”, ha detto divertita Martina Colombari. Il loro primo incontro, ricordiamo, è avvenuto nel 1996 ed è stato un misto di determinazione e casualità. Vediamo perché…

Martina Colombari e Billy Costacurta concorrenti di Pechino Express?/ L'indiscrezione

Billy Costacurta e quel senso di protezione per la ‘sua’ Martina Colombari

Nell’intervista menzionata, Alessandro Costacurta ha raccontato che un giorno era con un amico che sembrava essere al telefono con la moglie Martina Colombari e diede di matto. “Così gli strappo il telefono e ci parlo brevemente”, spiega l’ex difensore. L’inizio della storia parte da un incontro casuale, con Costacurta che arriva in un locale assieme a Christian Panucci: c’erano sette modelle e al tavolo accanto c’erano Martina Colombari con mamma e zia.

La showgirl ricorda che sua mamma glielo indicò per ricordargli che era il calciatore del Milan. Lo step successivo è la sfilata di Giorgio Armani a cui Costacurta si fa invitare. Da lì cominciano quasi trent’anni d’amore, impreziositi dall’arrivo del figlio Achille con cui Martina Colombari ha appunto preso parte a Pechino Express. Pare che il figlio vorrebbe fare esperienze lontano da casa, ma mamma Martina è ancora titubante per paura di “non vederlo nel suo letto in camera”.

Martina Colombari: "Mogli altri calciatori non mi salutavano"/ "Mi sentivo male..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA