Billy Costacurta e il rapporto con Martina Colombari: "E' una donna pazzesca, ha aiutato me e mio figlio"

Torna in prima serata su Rai1 il dancing show Ballando con le stelle, condotto come da tradizione dalla bravissima Milly Carlucci. La padrona di casa del format del primo canale ha deciso di portare nel cast Martina Colombari, che sappiamo essere sposata con Alessandro Costacurta. I due stanno vivendo infatti una relazione molto speciale da anni, un matrimonio che ha portato anche alla nascita di Achille Costacurta, il figlio della coppia che purtroppo negli ultimi anni è finito al centro del gossip per via della sua battaglia con la droga e alcune dipendenze. Riguardo al figlio, Billy Costacurta non si è mai nascosto e ha detto:

“Mio figlio ha delle fragilità. Ha avuto dei problemi, li ha superati e oggi è il ragazzo più bello del mondo. Ha attraversato un momento molto duro” ha confidato l’ex calciatore del Milan in una intervista concessa tra le colonne de Il Giornale.

Billy Costacurta e il rapporto con Martina Colombari: “E’ una donna pazzesca”

Un amore da favola unisce da oltre vent’anni Billy Costacurta all’ex Miss Italia Martina Colombari, una delle grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai1 e re del sabato sera che ogni settimana dà vita a scontri al vertice con Tu si qui vales.

Riguardo alla moglie Martina Colombari, Billy Costacurta ha detto: “Senza di lei non so come avrei fatto, io ho vissuto dei momenti terribili mentre mia moglie è un vero gigante, si è presa cura sia di mio figlio che di me” le parole dell’ex difensore del Milan e vincitore della Champions League tra le colonne de Il Giornale. Un rapporto speciale unisce la coppia da anni, riuscita a far fronte anche alle difficoltà affrontate nel corso degli anni.