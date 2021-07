Billy Costacurta, morta la mamma Margherita Beccegato/ Incidente d’auto a Varese

Terribile lutto famigliare per l’ex calciatore Billy Costacurta: è morta la mamma, la signora Margherita Beccegato. La donna, che aveva 87 anni, è deceduta quest’oggi in quel di Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese (Lombardia), a seguito di un tragico incidente d’auto. L’episodio si è verificato stamane, nel centro del Basso Varesotto, non troppo lontano da Milanello, dove Costacurta, ex calciatore del Milan e della nazionale italiana, si è allenato per quasi trent’anni.

Stando ad una prima ricostruzione, come si legge sul portale Varesenews.com, la donna era alla guida della sua auto, ma molto probabilmente a causa di un malore improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo; a quel punto sarebbe andata a sbattere violentemente contro una cancellata, e l’impatto le è stato fatale. Sembra infatti che, nonostante l’arrivo dei soccorsi sia stato tempestivo, per la signora Margherita Beccegatto non vi sia stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, tenendo conto anche dell’età avanzata della stessa guidatrice. L’incidente si sarebbe verificato in via Padre Reginaldo Giuliani, e la cancellata sarebbe quella di un’azienda della zona.

BILLY COSTACURTA, MORTA MAMMA MARGHERITA BECCEGATO: L’INCIDENTE STAMANE ATTORNO ALLE 9:30

L’impatto sarebbe avvenuto attorno alle ore 9:30 di questa mattina e sul posto si sono recati gli uomini del personale sanitario con un’ambulanza, ma anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, quindi la polizia locale per il decorso del traffico, e infine i carabinieri della compagnia locale per i rilievi del caso.

La donna era residente ad Orago, un comune non distante da Cavaria con Premezzo, e paese dove ha sempre vissuto la famiglia Costacurta. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i famigliari della vittima, fra cui il fratello dell’ex calciatore. Billy Costacurta aveva rilasciato una settimana fa una bell’intervista in cui commentava il successo della nazionale italiana, e soprattutto, il voler puntare prima di tutti su Mancini: mai si sarebbe aspettato tale tragedia.

