Biloslavo: “Russia non ha scorte missilistiche infinite”/ “Dialoghi con gli USA…”

Fausto Bisoslavo: “L’attacco è costatano 400 milioni alla Russia”

Al Tg4, su “Diario del giorno”, si parla inevitabilmente del conflitto in Ucraina con i bombardamenti da parte della Russia su varie regioni e città, il più ingente in termini di armi utilizzate dallo scoppio della guerra, lo scorso 24 febbraio. Fausto Bisoslavo, giornalista, ha parlato così: “La situazione? Nessuno può vederla bene, l’escalation c’è. Speriamo che l’attacco missilistico sia un episodio isolato. I russi non hanno scorte missilistiche infinite e il colpo dell’altro giorno è terrificante ed è costato 400 milioni in termini di dollari“.

Nonostante questo, secondo l’esperto ci potrebbero essere segnali incoraggianti: “Cerchiamo anche di vedere il bicchiere mezzo pieno anche se è difficile. Nella mentalità e nel linguaggio terrificante dell’orso russo, è anche un metodo per alzare la posta. Loro sono in difficoltà, hanno subito delle batoste e preferirebbero una trattativa. Il Cremlino lo ha detto apertamente”. Dunque, secondo Bisoslavo, non è escluso che possano aprirsi canali di dialogo tra la Russia e l’Ucraina.

Fausto Bisoslavo: “Biden e Putin potrebbero incontrarsi”

Intanto resta importante il ruolo degli Stati Uniti, sempre più preoccupati dal comportamento di Zelensky, che sembrerebbe intenzionato a portare avanti il conflitto su un canale parallelo, facendo “di testa propria”. I primi segnali sarebbero arrivati con l’attentato a Daria Dugina, figlia dell’ideologo di Putin, e starebbero proseguendo. Il rischio è che Putin metta in atto le proprie minacce, ricorrendo alle armi nucleari. Nel frattempo, dunque, gli Usa proseguono i dialoghi con la Russia, come spiegato da Faustro Bisoslavo.

Il giornalista, al Tg4, ha affermato: “Biden e Putin potrebbero incontrarsi al G20 il 15 novembre. Poi ci sono le elezioni parlamentari americane nel mezzo, con Trump che squilla la tromba dicendo che va fatta la pace. Non è così semplice, è una strada in salita, ma bisogna provarci. Lo stesso Macron ha parlato di escalation ma bisogna tenere aperto un canale con Mosca. So per certo che questo canale, con Mosca, non è stato solo aperto ma riaperto tra Russia e Usa. Questo a livello medio-basso, di servizi segreti. I russi hanno interesse nel farlo. È interesse di tutti uscire da questo incubo“.











