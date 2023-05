Bimba 10 anni ferita alla testa da spari/ Napoli, agguato in un bar a Sant’Anastasia

Una bimba di 10 anni è rimasta ferita in un bar di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, a seguito di un agguato a colpi di pistola avvenuto nella serata di ieri, martedì 24 maggio. Secondo quanto riferito da Virgilio, oltre alla piccola di 10 anni sarebbero rimasti feriti anche il papà e la mamma della stessa, mentre stavano mangiando all’estero di un locale. A sparare sarebbero stati due uomini che si sono appunto recati dinanzi al locale in provincia di Napoli per poi aprire il fuoco, apparentemente senza motivo.

Ad avere la peggio è stata la proprio la bimba di 10 anni che ha subito delle ferite alla testa, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe assolutamente in pericolo di vita. Il padre della piccola ha 43 anni, ed è stato ferito alla mano, anch’egli in modo lieve, mentre la madre è una donna di 35 anni che è stata invece colpita all’addome. I due, dopo i soccorsi che sono giunti sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti, sono stati trasportati presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, la più grande struttura nosocomica del Meridione, dove si trovano tutt’ora.

BIMBA DI 10 ANNI COLPITA ALLA TESTA DA SPARI: INDAGINI IN CORSO

La bimba di 10 anni è invece all’ospedale Santobono dove è stata operata alla testa, a seguito appunto del colpo di pistola ricevuto. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per cercare di risalire ai responsabili di questo agguato vile.

Secondo le prime indiscrezioni emerse sembrerebbe che la famiglia raggiunta dai colpi di pistola, appunto padre, madre e figlia di 10 anni, sarebbe stata ferita in maniera accidentale e non si tratterebbe quindi dell’obiettivo dell’agguato avvenuto ieri sera in Piazza Castello. Le forze dell’ordine stanno quindi cercando di capire chi siano coloro che hanno sparato anche tramite le telecamere di sorveglianza presenti in zona, nonchè il presunto destinatario degli spari. Secondo i primi accertamenti in totale sarebbero stati sparati dieci colpi da due uomini, presumibilmente giunti incappucciati e a bordo di una moto o di uno scooter.

