Bimba 2 anni con QI da record: 146!/ Entra nel Mensa, sa spagnolo e tavola periodica

Kashe Quest è davvero una bimba da record, nel vero senso della parola: a soli due anni d’età, la piccola statunitense, proveniente da Los Angeles, in California, è stata ammessa all’interno del prestigioso circuito del Mensa International, del quale fanno parte soltanto i soggetti che possiedono un QI (quoziente intellettivo) che eguaglia o oltrepassa il novantottesimo percentile della popolazione terrestre. Insomma, non propriamente un gioco da ragazzi, ancora meno da bambini: eppure la protagonista di questa piacevole pagina di cronaca ha scritto un nuovo primato, divenendo la più giovane americana ad accedere al club.

Vaccino al bar in cambio di drink gratis/ Medico USA: "Così raggiungiamo i giovani"

Un risultato che non è passato inosservato alle cronache, visto e considerato che il papà, Devon, ha sottolineato con orgoglio l’impresa compiuta da sua figlia, ottenendo l’attenzione dei media più importanti, compresa la Cnn, che si è recata sul posto con una troupe per un’intervista, nella quale l’uomo ha dichiarato: “Mia figlia ha sempre mostrato, più di ogni altra cosa, la propensione a esplorare l’ambiente circostante e a porre la domanda ‘perché?’. Se non sa qualcosa, vuole sapere cos’è e come funziona, e, una volta che l’ha imparata, la applica”.

Apple e Microsoft contro Right To Repair/ Guerra in Usa alle riparazioni indipendenti

BIMBA PRODIGIO ENTRA A DUE ANNI NEL MENSA INTERNATIONAL: HA UN QI DA BRIVIDI

La bimba prodigio, Kashe Quest, possiede un QI talmente elevato (non soltanto in rapporto alla sua età, ma a quello di tutti gli altri abitanti del mondo) da consentirle a soli due anni di conoscere alla perfezione e senza tentennamenti tutti gli elementi che compongono la tavola periodica, imparare e parlare la lingua spagnola, riconoscere tutti e cinquanta gli Stati degli USA per posizione e forma e decifrare alla perfezione gli schemi. Insomma, un talento inenarrabile e che merita di essere tanto lodato quanto preservato. Sui social network, in particolare Instagram, la mamma della piccola ha raccontato questa vicenda unica al mondo, concludendo così l’esposizione dei fatti: “Tutte le migliori storie hanno una cosa in comune: devi andare contro ogni previsione per arrivarci. Kashe è attualmente il membro più giovane degli Stati Uniti al Mensa. Il mondo è tuo!”.

LEGGI ANCHE:

TUNISIA/ Nella terra senza futuro si rimpiange Ben Ali: "Qui non c'è democrazia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA