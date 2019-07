Bimba 5 anni annegata nel Reno/ Molino del Pallone, piccola morta davanti ai genitori

Non è purtroppo un periodo felice in quanto alle tragedie avvenute nei corsi d’acqua con protagonisti sempre dei minorenni: dopo il dramma di Mirabilandia e la tragedia nella Laguna di Venezia, oggi è Molino del Pallone a segnalare la gravissima morte avvenuta nel fiume Reno di una piccola bimba di 5 anni. È annegata nella frazione del comune di Alto Reno Terme (in provincia di Bologna), appena al confine tra Emilia Romagna e Toscana, secondo le primissime informazioni giunte al Resto del Carlino la bimba era assieme ad alcuni familiari mentre stavano facendo il bagno nell’assolato pomeriggio di oggi. Dopo il dramma, immediata la chiamata ai soccorsi ma né Carabinieri, né automatica venuta da Marano né l’ambulanza di Porretta sono riusciti a mettere in salvo la piccola morta praticamente pochi minuto dopo l’arrivo dell’elisoccorso.

DRAMMA SUL RENO, BIMBA ANNEGATA DAVANTI AI GENITORI

Una morte assurda davanti ai genitori, proprio come avvenuto a Mestre e Mirabilandia negli scorsi giorni: magari una frazione di distrazione o forse un malore le cause all’origine della tragedia consumatasi a Molino del Pallone. Sta di fatto che la bimba di 5 anni è morta annegata nel fiume Reno senza che né papà né mamma potessero far nulla per salvarla: sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora dovranno stabilire quanto avvenuto e perché di colpo la piccola sia andata a fondo nel non altissimo corso d’acqua, specie sulle rive dove stavano facendo il bagno la famigliola ancora senza identità (gli inquirenti non hanno rivelato al momento nomi o nazionalità delle vittime). Un dramma che appunto si aggiunge ad un periodo nefasto, sia per gli incidenti che per le dinamiche assai complesse come avvenuto nel Parco divertimenti di Ravenna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA