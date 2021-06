Bimba di 11 anni partorisce, la famiglia non si accorge di nulla/ “E’ stato uno choc”

Una bimba ha partorito a soli 11 anni divenendo la più giovane mamma britannica di sempre. Quando è rimasta incinta aveva solo dieci anni, ma nessuno aveva capito, ne tanto meno immaginato, che quella bimba fosse in dolce attesa. La famiglia è infatti rimasta all’oscuro di tutto fino a che la ragazzina di 11 anni non ha partorito, e probabilmente mai avrebbe pensato quello che poi è accaduto. Secondo quanto raccontato dal tabloid britannico Sun, la ragazzina ha partorito un po’ in anticipo, dopo 30 settimane, ma sia la giovanissima madre quanto il suo nascituro sono in buona salute e stanno bene.

Sulla vicenda sono intervenuti i servizi sociali che stanno cercando di capire se realmente la famiglia della mamma fosse all’oscuro di tutto, mentre una persona che conosce i genitori della ragazzina ha spiegato: “È stato un grande choc, ora lei è sostenuta dall’aiuto di esperti e l’unica cosa importante è che lei e il neonato stiano bene”. Nulla invece si sa sul padre del piccolo, visto che di lui non è stata fornita l’età, ne tanto meno la provenienza, mentre è certo che l’11enne è da qualche giorno a questa parte la più giovane madre britannica della storia.

BIMBA DI 11 ANNI PARTORTISCE, IL PRECEDENTE RECORD ERA DI UNA 12ENNE

Fino a poco tempo fa questo particolare record apparteneva a Tressa Middleton, che nel 2006 aveva solo 12 anni quando rimase incinta e partorì. “Si tratta della più giovane madre di cui ho sentito parlare – ha parlato sempre al Sun la dottoressa Carol Cooper, riferendosi alla ragazzina di 11 anni che ha dato alla luce il suo bimbo a inizio mese di giugno – l’età media in cui una ragazza inizia la sua pubertà è 11 anni, quindi può essere in qualsiasi momento tra gli 8 e i 14 anni, se non addirittura prima”. Secondo l’esperta è inoltre plausibile che nessuno avesse intuito qualcosa: “Circa un parto su 2.500 avviene a persone che non sanno di essere incinte”.

