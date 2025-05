Una bimba di 14 mesi scomparsa è stata ritrovata dalle forze dell’ordine in quel di Novara. Una storia assurda, scioccante quella raccontata dal sito del quotidiano La Stampa, che ha come protagonista una bambina piccolissima che tra l’altro viveva in uno stato di abbandono. Ma c’è di più perchè la piccola è stata ritrovata positiva alla cocaina ed inoltre non era pulita, di conseguenza presentava delle carenze igienico sanitarie molto gravi.

La sua storia è decisamente travagliata tenendo conto che il padre l’aveva sottratta alla madre, dopo di che lo stesso l’aveva a sua volta affidata ad una terza persona.

Una vicenda di degrado che ha portato a iscrivere sul registro degli indagati tre persone, tutte accusate di maltrattamenti, ma anche lesioni personali e abbandono di minore, accuse molto gravi in quanto riguardanti, ricordiamo, una bimba di soli 14 mesi, poco più di un anno. Stando a quanto scrive il quotidiano torinese, la madre della bimba aveva denunciato di aver conosciuto un uomo, straniero e irregolare in Italia, e di aver iniziato una relazione con lui.

BIMBA 14 MESI RITROVATA A NOVARA: COSA E’ SUCCESSO

La donna racconta di essere stata obbligata a rimanere incinta di modo che il compagno potesse ottenere il permesso di soggiorno di conseguenza, stando al racconto della stessa, l’avrebbe picchiata e maltrattata, facendole quindi iniziare una gravidanza. Una volta nata la piccola sarebbe stata rapita dal padre, che ha fatto perdere ogni traccia di se.

Non si sa dove sia finito fatto sta che in seguito ne è nata una indagine attraverso cui si è fortunatamente riusciti a risalire allo stesso uomo, che viveva senza fissa dimora e che si è scoperto avesse alle spalle numerosi reati contro persona, patrimonio, ma anche possesso di armi e stupefacenti. Alla fine il padre è stato rintracciato e la polizia lo ha arrestato in un locale notturno, tra l’altro opponendo resistenza.

BIMBA 14 MESI RITROVATA A NOVARA: DENUNCIATE TRE PERSONE

E’ stato quindi portato in caserma per essere sentito, e dopo un po’ di reticenza ha confessato che aveva dato la figlia di 14 mesi ad una donna, risultata essere tossicodipendente e anch’essa con dei precedenti. A quel punto gli agenti sono risaliti all’abitazione della donna e hanno trovato la bimba in uno stato di abbandono, sporca e soprattutto positiva alla cocaina dopo un controllo effettuato presso l’ospedale Maggiore di Novara

La bimba è stata in seguito affidata ad una struttura protetta viste le sue gravi condizioni di salute, mentre i genitori e la donna tossicodipendente sono stati tutti denunciati.

Nel frattempo il tribunale dei minori di Torino ha avviato le pratiche per l’apertura dell’adottabilità, di modo che la stessa possa finalmente trovare una famiglia che possa crescerla, educarla ma soprattutto amarla, con la speranza che questi primi 14 mesi di vita non lascino dei traumi indelebili nella stessa piccola.