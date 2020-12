Bimba di 2 anni senza mascherina: famiglia giù dall’aereo/ Video choc da Denver

Davvero una triste disavventura quella vissuta da una famiglia americana, che è stata costretta a scendere dall’aereo su cui si erano imbarcati, perchè la loro figlia non voleva indossare la mascherina. Mamma e papà erano però nel giusto in quanto la loro bimba ha appena due anni, e le regole universali obbligano l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale dai 6 anni in su. La vicenda è riportata dai colleghi de Il Fatto Quotidiano ed è avvenuta su un volo di linea della United Airlines in partenza da Denver con destinazione il New Jersey.

Come si può notare dal video che trovate più in basso, la bimba di due anni si rifiuta appunto di indossare la mascherina, come è normale che sia per una bambina di quell’età, e dopo aver fatto un po’ di capricci scoppia in lacrime. Il padre, seduto accanto a lei, cerca di convincerla ad indossarla, ma dopo un po’, capendo che non sarebbe riuscito nel suo intento, decide di ovviare coprendo parte del volto della figlia con una maglietta.

BIMBA DI DUE ANNI SENZA MASCHERINA: LA REPLICA DELLA UNITED AIRLINES

Peccato però che quella protezione non sembra bastare all’agente del gate, che avvicinandosi alla famiglia la invita “ad uscire dall’aereo” per la mancanza della mascherina. Eliz Orban, la mamma della piccola, sta intanto filmando il tutto, e il suo compagno risponde esterrefatto all’agente: “Mi sta prendendo in giro”. Quindi la replica: “No signore, le ho dato un’opportunità, devo chiederle di scendere dall’aereo”. I due battibeccano per un po’ ma nonostante i tentativi di convincimento alla fine la famiglia è costretta a lasciare l’aereo. Dopo che il video è divenuto virale un portavoce della United Airlines ha fatto sapere che “la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri clienti è la nostra massima priorità, ci sono politiche a più livelli, tra cui il mandato che tutti i passeggeri a bordo indossino una mascherina. Stiamo indagando su questo incidente specifico e abbiamo preso contatto con la famiglia. Abbiamo anche rimborsato i loro biglietti e restituito il seggiolino e le borse”. Clicca qui per vedere il video.

