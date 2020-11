Bimba di 3 anni estratta viva dopo 65 ore sotto macerie/ Smirne, solo qualche graffio

Una bella notizie giunge da Smirne, epicentro del terremoto verificatosi settimana scorsa nel Mar Egeo, dove una bambina di appena 3 anni è stata estratta viva dalle macerie a 65 ore dal crollo. La notizia è stata riportata in queste ultime ore dai principali quotidiani online, a cominciare dall’agenzia Agi, e la bimba, di nome Elif, è stata rinvenuta solamente con qualche graffio, leggermente ferita. Una favola a lieto fine così come quella con protagonista una ragazzina di 14 anni, anch’essa estratta viva a quasi tre giorni dalla scossa. Nel frattempo è salito il bilancio delle vittime, e al momento si parla di 85 decessi e migliaia di feriti, ma tali numeri potrebbero essere arrotondati solo per difetto, visto che i soccorritori stanno ancora scavando sotto le macerie dei numerosi edifici crollati. La scossa è stata devastante, di magnitudo 7.0 gradi, e gli effetti sono stati altrettanto catastrofici, come le centinaia di persone, soprattutto nella località di Smirne, che sono rimaste senza casa e sono state sistemate in alcune tende create appositamente per accogliere gli sfollati.

SMIRNE, BIMBA DI 3 ANNI ESTRATTA VIVA DOPO 65 ORE

Numerose le persone negli ospedali, più di 200, ma anche in questo caso il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, con il proseguo degli scavi. Muammer Celik, il vigile del fuoco che ha materialmente estratto dalle macerie la piccola Elif, ha raccontato così ai media che l’hanno intervistato: “Quando ho allungato la mano, lei l’ha afferrata e non l’ha più lasciata finché non l’ho portata nella tenda dei soccorsi”. Secondo quanto raccolto dalla protezione civile turca Afad, il sisma avrebbe provocato due morti anche sull’isola greco di Samas, purtroppo due adolescenti che sono stati già seppelliti nella giornata di ieri. Ricordiamo che il terremoto ha colpito il Mar Egeo, fra la Grecia e la Turchia, alle ore 15:01 locali, quando in Italia erano le 13:01, ad una profondità di 16.5 chilometri nel distretto di Seferihisar di Smirne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA