BIMBA DI 3 ANNI TROVATA MORTA A FOLIGNO/ Tragedia in una piscina abbandonata

Tragedia a Foligno: una bambina di soli 3 anni è stata trovata morta nell’acqua di un’abitazione chiusa. L’edificio è da tempo disabitato, eppure la piccola è riuscita ad intrufolarsi nella casa abbandonata ed è stata ritrovata nell’acqua sporca di una piscina non custodita. I genitori avevano denunciato la scomparsa della piccola intorno all’ora di pranzo nella giornata di martedì, scomparsa nei pressi della cittadina di Foligno. La bambina si è allontanata da sola e ha raggiunto camminando l’abitazione disabitata a a un chilometro e mezzo linea d’aria dalla sua casa, nei pressi di Scanzano, a Foligno. Una situazione che ha lasciato sgomenti genitori e forze dell’ordine che l’hanno ricercata per ore: la svolta è arrivata quando le ricerche sono riprese con un elicottero della polizia, che ha battuto la zona limitrofa alla casa della bimba: dall’alto, i militari hanno fatto la terribile scoperta, con la piccola che giaceva ormai senza vita a pancia in giù nella piscina abbandonata.

BIMBA DI 3 ANNI MORTA A FOLIGNO, DINAMICA DA CHIARIRE

I carabinieri hanno immediatamente fatto irruzione nella casa, sperando di poter ancora salvare la piccola che è stata però ritrovata ormai senza vita. Il riconoscimento è stato immediato, con la bambina che aveva indosso i vestiti che i genitori avevano segnalato indossasse al momento della scomparsa. Va ricostruita ora la dinamica del terribile incidente, non è chiaro come la piccola sia riuscita a raggiungere da sola, a piedi, quella casa disabitata, né come ci sia entrata. I carabinieri del comando di Perugia, ora impegnati nelle indagini, stanno tentando di ricostruire la i particolari di quanto accaduto a partire dal momento in cui è arrivata loro la chiamata che denunciava la scomparsa della piccola. Sono stati ascoltati di nuovo i genitori e si sta cercando di capire se nella zona ci siano telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver testimoniato come abbia fatto la bambina a intrufolarsi nella casa e quindi a cadere nella piscina.





