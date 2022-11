Bimba di 4 anni morta dopo caduta da terrazzo/ Choc a Bologna, un volo di 6 metri

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri in provincia di Bologna, precisamente in quel di San Giovanni in Persiceto: una bimba di soli 4 anni è morta cadendo dal terrazzo. La piccola era in casa con la sua famiglia, in zona Porta Garibaldi, quando ad un certo punto è uscita, finendo sul terrazzino e cadendo di sotto. Come riferisce l’edizione online de Il Resto del Carlino, l’episodio si è verificato di preciso attorno alle ore 19:00 di ieri sera, e la piccola è precipitata dal secondo piano facendo un volo di circa 6 metri. Un salto che purtroppo le è stato fatale, visto che la bimba di 4 anni è morta sul colpo, forse dopo aver pestato violentemente il capo o comunque aver lesionato in maniera irreversibile qualche organo vitale.

In base alla ricostruzione riportata dal quotidiano, la bimba sarebbe uscita di casa da una portafinestra, e avrebbe poi scavalcato una piccola ringhiera, raggiungendo quindi l’unità esterna del condizionatore, da cui poi sarebbe scivolata, finendo di sotto. Immediata la chiamata agli uomini del soccorso, con i sanitari del 118 che si sono recati sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti, ma quando medici e assistenti sono giunti in Porta Garibali non hanno potuto che constatare il decesso della piccola di 4 anni.

BIMBA DI 4 ANNI MORTA DOPO VOLO DI 6 METRI: TRAGICO INCIDENTE DOMESTICO

Sul posto anche gli uomini dei carabinieri della compagnia locale, che hanno fatto immediatamente scattare le indagini, accertando che in casa, al momento della tragedia, vi era la mamma e la nonna della povera vittima. Non sembrano esservi elementi per ipotizzare un omicidio, visto che le forze dell’ordine propendono per un tragico incidente domestico, come purtroppo se ne verificano spesso e volentieri in tutta Italia. Sul posto si è recato anche il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, mentre un gruppo social di alcuni residenti del paese ha postato “Una preghiera per una piccola bimba caduta in cielo”.

