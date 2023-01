Bimba di 4 anni rapita e portata in Libia dal padre/ La mamma “E’ una cosa crudele”

A I Fatti Vostri la drammatica vicenda di un padre che è scappato in Libia con la figlia di 4 anni, portandola via alla madre: “L’ultima volta che ho avuto modo di vederla – ha raccontato la mamma, Federica Federici, ospite del programma – e parlarci è stata il 9 ottobre, una videochiamata brevissima, poi non si è fatto più sentire”. Quindi ha proseguito: “Era partito per la Libia perchè il padre stava poco bene, ma ero molto serena perchè non era la prima volta che andava nel paese d’origine”. E ancora: “Il nostro rapporto era fatto di alti e bassi ma cercavamo compromessi per superare le nostre differenze. Io per amore ho cercato di adattarmi a culture, tradizione e religione e dal 2019 ho deciso di abbracciare l’Islam”.

Dopo tre settimane la bimba sarebbe dovuta tornare a casa: “I primi giorni ci sentivamo sempre, soprattutto la sera, con videochiamate e foto, la vedevo serena, tutto normale”. Ad un certo punto però è successo qualcosa: “Poco prima che partisse avevo detto a mio marito che avevo dei ripensamenti sulla preghiera e lui mi disse di stare tranquilla che poteva succedere. Poi quando è andato in Libia mi ha fatto pressione per inviargli un documento in cui vi era scritto che non ero più musulmana. Poi ha iniziato a trattarmi in maniera aggressiva, era freddo, non mi chiamava più e non mi faceva vedere la figlia”.

FIGLIA RAPITA DAL PADRE E PORTATA IN LIBIA, LA MAMMA: “NON LA VEDO DA OTTOBRE”

Attualmente la mamma non riesce più ad avere contatti con la figlia in Libia: “Non mi fa vedere mia figlia dal 9 ottobre, tutti i numeri sono staccati, ho perso tutti i contatti”, parole proferite con la voce rotta dall’emozione e in lacrime: “Non so dov’è mia figlia, non so con chi sta, non so chi se ne prende cura, è crudele sottrarre una bimba a sua madre, è crudele per me anche per nostra figlia, così piccola e senza la mamma”.

La madre ha denunciato il marito per sottrazione di minori ma la vicenda non si sblocca: “Ma è tutto fermo perchè lui è irraggiungibile. Il civile mi ha dato l’affidamento e ha ordinato il rimpatrio immediato ma la Libia non ha alcun accordo con l’Italia. Sto avendo tante difficoltà ad avere un Visto, nonostante una situazione del genere. Perchè nessuno riesce a farmelo ottenere?”.

