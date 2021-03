Bimba di 4 anni stuprata, picchiata e uccisa/ “Vittima brutalmente torturata”

Dramma in Pakistan: una bimba è stata stuprata, strangolata e uccisa, aveva appena 4 anni. La piccola era scomparsa da due giorni ed è stata ritrovata nella divisione Kohat di Khyber Pakhtunkhwa. L’esame autoptico non lascia spazio a dubbi: la vittima ha subito abusi sessuali prima di essere torturata e ammazzata. Per il momento il killer è in fuga: proseguono le indagini.

Francia, la moschea di Strasburgo è un caso/ Si inasprisce lo scontro Macron-Erdogan

Come riportato dalla stampa locale, l’ispettore generale Khyber Pakhtunkhwa Sanaullah Abbasi ha evidenziato che le forze dell’ordine sono vicine all’individuazione dell’assassino. Ma c’è di più: secondo quanto ricostruito nelle scorse ore, la bimba di 4 anni è stata vista da alcune telecamere a circuito chiuso insieme ad una donna vestita con il burqa.

Canale di Suez, oggi la riapertura?/ Capo Evergreen “Entro sera dovrebbe liberarsi”

BIMBA STUPRATA E UCCISA IN PAKISTA

La polizia ha prelevato campioni di DNA di 36 sospetti durante le indagini sull’omicidio della bimba stuprata. Ricordiamo che la povera vittima era scomparsa dalla colonia di Khattak lo scorso 24 marzo e il suo corpo è stato rintracciato da un nullah. L’MNA e il presidente del Comitato per il Kashmir Shehryar Afridi hanno raggiunto il distretto di Karak e hanno incontrato la famiglia in lutto. E’ allarme abusi sui minori in Pakistan, dove nel 2020 sono stati annotati numeri choc: solo nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa sono stati registrati oltre 180 casi di abusi su minori, compresi gli omicidi.

LEGGI ANCHE:

SCENARIO/ "Vaccini, Draghi, Biden: comincia la battaglia per il controllo dell'Ue"

© RIPRODUZIONE RISERVATA