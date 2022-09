Bimba di 5 anni non vuole andare a dormire: papà l’ammazza/ Uccisa a colpi di pistola

Vicenda scioccante in quel di Tampa, in Florida (Stati Uniti), dove un uomo di trent’anni, papà di due bambini, ha rivolto la pistola agli stessi perchè non volevano addormentarsi, uccidendo la figlia di 5 anni. L’episodio, come riferisce il sito del free press Leggo, ha visto come “protagonista” tale Jermaine Lavanda Bass, che si è dichiarato innocente, spiegando che il colpo partito sarebbe stato accidentale. Non la pensano però allo stesso modo gli inquirenti e la polizia, secondo cui il padre avrebbe sparato volontariamente ai figli, anche perchè i colpi sarebbero più di uno.

La sera della tragedia, la mamma aveva messo a letto i figli, un bambino di 8 anni e una bimba di 5, dopo il consueto bacio della buonanotte, ma poco dopo è appunto avvenuta la tragedia: il padre ha rivolto la pistola ai due, uccidendo quella più piccola, molto probabilmente perchè i due non avevano voglia di dormire. Secondo quanto si legge su Leggo, la bimba, dopo aver salutato la mamma, si sarebbe messa a ridare per poi alzare e andare in bagno, ma è stato proprio in quel frangente che è intervenuto il padre, esplodendo diversi colpi con la sua pistola.

BIMBA DI 5 ANNI NON VUOLE ANDARE A DORMIRE, PAPA’ LA UCCIDE: SI DICHIARA INNOCENTE

A lanciare l’allarme, chiedendo l’intervento urgente dei soccorsi, sarebbe stata la mamma dei due piccoli nonché moglie del presunto killer: inizialmente era convinta che gli spari fossero venuti da fuori, ma subito dopo ha realizzato che ad essere stati colpiti erano proprio i suoi due bambini.

Il 30enne è stato trovato in stato di choc, con il figlio maggiore in braccio, e avrebbe poi detto agli agenti che la figlia più piccola di 5 anni era nel letto in una pozza di sangue. L’uomo non ha precedenti penali ed è stato descritto come un padre amorevole ma ora rischia di essere condannato per omicidio. Il 30enne continua a sostenere la tesi dell’incidente, ma non ha spiegato perchè teneva in mano la pistola.

