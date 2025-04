Una bimba di soli 6 mesi è morta presso l’asilo di Torano Nuovo, in provincia di Teramo. Una tragedia per cui è stata aperta una indagine per cercare di comprendere cosa sia accaduto, così come riferisce il quotidiano Il Messaggero. La notizia, sconvolgente, è giunta nella giornata di ieri, il pomeriggio di lunedì 7 aprile 2025, un giorno che sembrava come molti altri presso l’asilo Bimbo a bordo di Torano Nuovo, ma che si è trasformato in un evento tragico. Attorno alle ore 16:00 la piccola si è sentita male presso la struttura privata, senza più riprendersi, morendo di fatto improvvisamente.

La neonata è stata ritrovata in una culla, dove era stata messa in precedenza per fare la nanna, priva di sensi: appena l’hanno vista le educatrici si sono subito accorte che c’era qualcosa che non andava visto che la bimba era già cianotica in faccia, inoltre era immobile nel letto e non respirava. Sembrava di fatto morta e alla fine il suo decesso è stato confermato: è scattata infatti la chiamata ai soccorsi, quindi la corsa a sirene spiegate verso la struttura privata e poi le manovre per provare a rianimare la piccola, invano.

BIMBA DI SEI MESI MORTA ALL’ASILO: LE POSSIBILI IPOTESI

Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne la morte, nonostante la bimba di 6 mesi sia stata messa anche sull’ambulanza per portarla all’ospedale Val Vibrata di Sant’Omero. Ma come ha fatto a morire? Al momento le cause restano ignote, nessuno sa dire cosa sia accaduto, ma è probabile che la piccola soffrisse di qualche grave patologia non diagnostica, come ad esempio una malformazione cardiaca, ma anche una morte in culla, la cosiddetta Sids, o qualche altra malattia misteriosa ancora da accertare.

La procura di Teramo ha aperto una inchiesta per ricostruire quanto accaduto e stabilire delle eventuali responsabilità, nel contempo è stata disposta l’autopsia sul corpicino della bimba di 6 mesi, che fornirà le prime importanti risposte sulle cause di morte.

BIMBA DI SEI MESI MORTA ALL’ASILO: APERTA UNA INDAGINE

I carabinieri hanno invece sentito già le educatrici, a cominciare da quella che ha ritrovato la piccola morente, nonché colei che l’ha adagiata sul lettino per la nanna. Inoltre sono stati sequestrati i filmati delle videocamere di sorveglianza interne alla scuola per capire se il momento della morte venga immortalato e se succede qualcosa di particolare. La vicenda ha ovviamente scosso la comunità di Torano Nuovo tenendo conto tra l’altro che l’asilo in cui si è verificato il decesso è attivo da anni, e fino ad ora non si erano mai verificati episodi problematici.

Cosa può essere successo quindi? Il sindaco ha voluto fare le condoglianze alla famiglia della bimba, tra l’altro molto conosciuta in paese, spiegando di essere attoniti per quanto accaduto, una tragedia che lascia senza parole. Sui social sono stati moltissimi coloro che hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti della piccola scomparsa a soli 6 mesi: la speranza è che si possa fare luce sull’accaduto quanto prima e che si chiarisca cosa abbia provocato la morte di questa bimba piccolissima.