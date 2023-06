Bimba di un anno trovata morta in auto a Roma: era stata dimenticata/ Tragedia choc alla Cecchignola

Una bambina di circa un anno è morta a Roma: la piccola è stata trovata senza vita in un’auto nella zona della Cecchignola. Come rivela l’Ansa, la bimba è stata trovata in via dei Fucilieri, forse dopo essere stata dimenticata in auto da uno dei genitori. I carabinieri, che indagano sul caso, ritengono questa l’ipotesi al momento più credibile. A dar credito a questa tesi, il fatto che la piccola fosse attesa all’asilo in mattinata, dove non è mai arrivata.

La vettura e l’area dove l’auto era parcheggiata, sono state sottoposte a sequestro da parte degli inquirenti: sono in corso i rilievi per ricostruire l’accaduto. L’auto era parcheggiata all’interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo. A notare la bimba nell’auto sarebbe stato un passante, che avrebbe chiamato i soccorsi.

La mamma era andata a prenderla all’asilo

Dopo aver notato la bambina nell’auto, il passante avrebbe allertato anche i militari presenti sul posto, che avrebbero anche rotto il vetro della vettura per cercare di aiutarla, permettendole di respirare. Giunti sul corso, i sanitari del 118 hanno cercato di rianimare la piccola ma non c’è stato nulla da fare: la bimba era già morta. Come riportato da Roma Today, il papà della bimba sarebbe un carabiniere che presta servizio in una struttura dello Stato maggiore della Difesa.

Intorno alle 14 di oggi, 7 giugno, la moglie dell’uomo si è recata presso l’asilo, vicino alla Direzione generale del personale militare dove lavora il marito, ma i dipendenti le hanno comunicato che la piccola non era stata portata. Poco dopo, la tragica scoperta del decesso: la bimba era nell’auto parcheggiata poco distante.

