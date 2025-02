Bimba Dominguin e l’amore poi svanito con Diego Postigo: chi è l’ex marito

Nel corso della sua vita ricca di colpi di scena e alti e bassi, la compianta figlia di Lucia Dominguin, morta nel 2017 dopo aver fatto i conti per anni con un tumore al seno, ha trovato anche l’amore. Dal 2006 al 2013 infatti Bimba Dominguin è stata legata sentimentalmente a Diego Postigo, con il quale ha vissuto una storia d’amore naufragata, ma non prima di aver messo al mondo due figli. L’ex marito di Bimba Bosè, che è lontano dal mondo del gossip, si è poi rifatto una vita dopo la scomparsa della compianta moglie Bimba Bosè, e attualmente sarebbe legato all’attrice Barbara Lennie, con la quale avrebbe ritrovato la felicità dopo gli anni trascorsi al fianco della nipote di Miguel Bosè.

Non si hanno troppe informazioni riguardo alla storia d’amore vissuta da Bimba Dominguin e Diego Postigo, anche se pare che i due abbiano mantenuto dei rapporti civili anche dopo la separazione, per il bene della famiglia costruita anni prima e dei due figli avuti.

Bimba Dominguin e il fidanzato di 17 anni più giovane

Dopo l’amore con Diego Postigo, suo marito ufficialmente fino al 2013, Bimba Dominguin si è rifatta una vita con un compagno decisamente più giovane, grazie al quale trovarono diversi punti in comune soffermandosi sulla musica, ma non solo. Tra i due i 17 anni di differenza non si rivelarono infatti un ostacolo:

“L’età è solo uno stato mentale, lo posso assolutamente confermare anche nel caso di Charlie Centa. Ci piace la stessa musica ma ci diverte anche scoprirne di nuova” le parole della nipote di Miguel Bosè e figlia di Lucia Dominguin nel corso di una intervista concessa al magazine GQ. Grazie al rapporto con Charlie, Bimba Dominguez si avvicinò anche al mondo della musica elettronica, dopo essere divenuta una deejay importante nel corso degli anni.