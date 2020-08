Bimba indonesiana ‘resuscita’/ Dichiarata morta riapre gli occhi e respira, ma poi…

Vicenda decisamente curiosa ci giunge dall’Indonesia dove una bambina morta, è tornata brevemente in vita durante i preparativi del funerale, per poi morire definitivamente. L’episodio è riportato in queste ore dai colleghi di Sputnik.it, e racconta la storia di una ragazzina di 12 anni, che lo scorso 18 agosto era deceduta in ospedale dopo un ricovero d’urgenza. Mentre i suoi parenti erano alle prese con il funerale, la stessa defunta è tornata in vita, anche se per poco tempo, e secondo gli esperti non è da escludere si possa trattare dalla rarissima “Sindrome di Lazzaro”. La piccola vittima si chiamava Siti Masfufah Warda, deceduta presso l’ospedale di Probolinggo, nella provincia di East Java, a causa del diabete cronico e di alcune complicazioni funzionali. Dichiarato ufficialmente il decesso, un’ora dopo il suo corpo era stato portato a casa della famiglia, con i parenti che hanno iniziato a pulirla e a prepararla per le esequie, così come da tradizioni funerarie dell’Islam

BIMBA INDONESIANA RESUSCITA: IL RACCONTO DEL PADRE

Ma mentre i suoi cari avevano iniziato le procedure di pulizia e vestizione, la bambina ha riaperto gli occhi, il cuore è tornato a battere e la sua temperatura corporea è passata dal freddo al caldo. “Mentre il suo corpo veniva lavato – la testimonianza del padre, Ngasiyo, parlando con i media locali – la sua temperatura corporea è aumentata improvvisamente e i suoi occhi chiusi si sono riaperti all’improvviso. Abbiamo scoperto che il suo cuore batteva di nuovo e il suo corpo si muoveva”. Allarmata, la famiglia ha immediatamente chiamato i medici, che hanno iniziato a fornire assistenza alla bambina, ma dopo circa un’ora, la piccola è nuovamente deceduta, questa volta per sempre. Come detto sopra, non è da escludere che si tratti di un caso di Sindrome di Lazzaro, un evento rarissimo (è accaduto solo 38 volte negli ultimi 38 anni), che si può verificare in quelle persone che muoiono per insufficienza cardiaca. Di solito porta ad una “nuova morte”, ma ci sono anche casi a lieto fine.



