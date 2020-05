Bimba ingoia 32 magneti: viva per miracolo/ L’appello “Genitori siano più vigili”

Pubblicità

Una bimba di 2 anni ha ingerito ben 32 magneti, salvandosi per miracolo. Una vicenda decisamente assurda che ci giunge dall’Australia, precisamente dalla nota città di Melbourne. Protagonista di questa storia, la piccola Imogen Ferguson, salvata dall’ospedale a seguito di un intervento chirurgico di emergenza. Dopo il suo arrivo nel nosocomio pediatrico di Monash, i medici hanno sottoposto la piccola ad una radiografia che ha evidenziato appunto una serie quasi infinita di magneti nel suo stomaco. La bimba, come detto in apertura, è viva per miracolo, ma gli esperti sottolineano che questi tipi di incidenti stanno divenendo sempre più frequenti in Australia visto che i bambini sono in casa in quarantena a causa delle scuole chiuse. Negli scorsi giorni ci sono stati infatti altri quattro bambini ricoverati in circostanze simili alla bimba di cui sopra. Tra l’altro anche la sorella maggiore di Imogen ha ingoiato due magneti, ma non ha avuto bisogno dell’intervento chirurgico per estrarli.

BIMBA INGOIA 32 MAGNETI: INCIDENTE IN AUMENTO CAUSA QUARANTENA

Chris Kimber, capo dell’ambulatorio pediatrico all’ospedale pediatrico locale, si è rivolto ai genitori in questo momento particolare in cui i figli rischiano di essere un po’ “lasciati da parte”: “In questo momento i bambini stanno a casa e hanno più tempo per esplorarla, così aumenta il rischio di incidenti simili. Questi magneti possono essere estremamente pericolosi ed erodere il tessuto intestinale mentre provano a connettersi l’un l’altro. Sono potenzialmente mortali”. Kimber ha quindi invitato i genitori australiani a rendere più consapevoli i figli piccoli circa la pericolosità degli oggetti e dei giocattoli che trattano ogni giorno: “Abbiamo bisogno – ha aggiunto e concluso – che i genitori siano più vigili che mai e impediscano ai bambini in età prescolare di avere accesso a questi giocattoli dannosi”. Una vicenda che come detto sopra si è fortunatamente risolta con esito positivo, ma avendo ingoiato 32 magneti, la piccola ha rischiato seriamente di morire.



