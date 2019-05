BIMBA MORTA SOFFOCATA DA CARAMELLA/ Roma, genitori donano gli organi

Tragedia a Roma dove una bambina è morta dopo essere rimasta soffocata da una caramella. Come riportato da Il Messaggero, la piccola di due anni sabato scorso si trovava nella zona di piazzale delle Province in compagnia della nonna ed è lì che ha ricevuto i primi soccorsi prima di essere stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma dove sarebbe arrivata in arresto cardiaco. Tre giorni di lotta per la vita ma soprattutto di agonia per la bimba che ieri ha smesso di respirare: ricoverata in terapia intensiva pediatrica, i medici hanno cercato in tutti i modi di salvarla, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. I genitori, evidentemente straziati dalla tragedia che ha investito la loro famiglia stravolgendola per sempre, hanno avuto il cuore e la lucidità per acconsentire alla donazione degli organi.

BIMBA MORTA SOFFOCATA DA CARAMELLA

Tutto il quartiere di residenza della bambina di due anni morta a Roma soffocata da una caramella è sotto choc. Il padre della vittima, infatti, in zona è molto conosciuto essendo il titolare di un’attività commerciale. Le modalità di questa tragedia non sono ancora chiare: non è stato reso noto, ad esempio, se a far mangiare le caramella che poi è costata la vita alla bambina sia stata proprio la nonna, con cui la piccola sabato pomeriggio si trovava presumibilmente a passeggio nella zona di piazzale delle Province. Saranno gli inquirenti, eventualmente, a chiarire nelle prossime ore l’effettiva dinamica di questo drammatico incidente che ha lasciato sotto choc non solo un quartiere bensì tutta la Capitale e tutto il Paese.

