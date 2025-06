È una vicenda che si avvia – auspicabilmente – a un lieto fine quella della bimba rapita dalla madre a Milano nel 2014 e sparita per 11 lunghissimi anni, lasciando dietro di sé un padre, Andrea Palermo, che in questi anni non ha mai smesso di combattere per riuscire a riottenere indietro la sua amata figlia, vista solamente pochissime volte prima che compisse 3 anni: una storia lunghissima che ha coinvolto anche diverse trasmissioni italiane – in particolare Le Iene sembrano essere determinanti per il ritrovamento – e che ora sembra prossima a una conclusione dopo il ritrovamento della bimba rapita.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 5 giugno 2025: numeri vincenti e jackpot

Partendo dal principio, a spiegare nel dettaglio l’accaduto è stato lo stesso padre della bimba rapita a Milano, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giorno: dopo la nascita della piccola, racconta, la madre l’aveva “accusato di maltrattamenti, poi giudicati inesistenti”, nascondendo la piccola a Bologna e comunicando solamente attraverso tribunali e avvocati; mentre, dopo la decisione dei giudici di affidare la piccola al Comune di Milano e dopo l’ultimo incontro protetto con il padre, la madre sarebbe scappata facendo perdere le sue tracce per 11 lunghissimi anni.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 5 giugno 2025: numeri vincenti e simboli

Ritrovata la bimba rapita dalla madre a Milano: da 11 anni viveva a Valencia come un fantasma

La prima tardiva svolta nel caso della bimba rapita sarebbe arrivata lo scorso marzo, quando il programma Le Iene è riuscito a individuare madre e figlia a Valencia: da lì si è mossa la macchina degli inquirenti, che hanno spiccato un mandato d’arresto internazionale nei confronti della donna, poi eseguito nella giornata di ieri, mercoledì 4 giugno; mentre, oltre alla madre, sarebbero finiti in manette anche l’attuale compagno della donna – con il quale, peraltro, ha avuto un secondo figlio –, la nonna della bimba rapita e il compagno di quest’ultima (entrambi residenti in Italia).

Parolin: "Nessuna pace è impossibile"/ "Invochiamo soluzioni per il cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina"

L’accusa pesantissima mossa contro i quattro arrestati è quella di sequestro di persona, ulteriormente aggravato dalla minore età del soggetto e dalla portata internazionale della fuga; mentre il padre – nel frattempo volato a Valencia – racconta di non aver ancora visto la piccola, dato che in questi anni avrebbe vissuto “come un fantasma”, senza “carta di identità”, registrazione all’anagrafe, iscrizione a scuola o “alcun vaccino” effettuato, con il fermo timore che “non sappia neppure della mia esistenza” e non sia in grado di riconoscerlo dopo 11 anni dal loro ultimo incontro, quando aveva appena 3 anni.