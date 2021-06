Bimbe rapite dal padre per vendetta verso l’ex/ Corpo ritrovato in mare a Tenerife

E’ stato ritrovato in mare, a Tenerife, il corpo di una persona senza vita e si teme appartenga ad una delle due bimbe rapite dal padre lo scorso 27 aprile. In base a quanto riportato dai media portoghesi, sottolineato dall’Huffington Post, un cadavere “apparentemente di una minorenne” sarebbe stato rinvenuto nella zona dove sono in corso le ricerche da quasi due mesi, così come poi confermato dalla Delegazione del governo centrale per le isole Canarie.

Il prossimo step saranno gli accertamenti sul corpo rinvenuto per verificare se lo stesso combacerà o meno con le due scomparse, ricordiamo, di uno e sei anni. Secondo quanto emerso il cadavere sarebbe compatibile proprio con quello di una bambina di sei anni, e tutto farebbe quindi presagire che si tratti di Olivia, appunto la piccola sparita assieme al padre ad aprile. Il corpo è stato recuperato in una borsa legata ad un’ancora a circa mille metri di profondità, e nei pressi è stata rinvenuta un’altra borsa che al suo interno era vuota.

BIMBE RAPITE DAL PADRE: CORPO TROVATO IN UNA BORSA A TENERIFE. IL CORDOGLIO DELLE AUTORITA’ SPAGNOLE

In Spagna sembrerebbe dare quasi per scontato che si tratti proprio della figlia di Beatriz, la mamma della due bambine, e diverse autorità iberiche hanno espresso il proprio cordoglio, compreso il premier Pedro Sanchez, a conferma di quanto sia alta la possibilità del “match”. “Non riesco a immaginare – ha detto il primo ministro spagnolo sui social – il dolore della madre delle piccole Anna e Olivia, scomparse a Tenerife, per la terribile notizia che abbiamo appena appreso”. Così invece Ungel Víctor Torres, premier delle Isole Canarie, ha scritto via Twitter: “Oggi ci arriva la peggior notizia possibile, quella che ci gela l’anima, sulle bimbe Anna e Olivia”.

Anna e Olivia erano scomparse dopo che la madre le aveva lasciate in custodia al padre Tomas Gimeno, ex marito. Avrebbe dovuto rincasare la sera ma così non è stato e di notte l’uomo ha usato una barca dove ha caricato alcune borse, per poi prendere il largo da solo: tutto sembra quindi, purtroppo, combaciare.



