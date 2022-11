Bimbi 11 e 12 anni abusati s*ssualmente da allenatore di calcio/ Madre: “Un inferno!”

Bimbi di 11 e 12 anni abusati s*ssualmente dal loro allenatore di calcio a Verona: un caso di cronaca raccapricciante e raccontato a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 15 novembre 2022. La mamma dei ragazzini, a volto coperto e con la voce camuffata, ha ripercorso mentalmente l’incubo vissuto: “I miei figli all’epoca dei fatti avevano 11 e 12 anni. Questo allenatore ha iniziato ad allenare mio figlio maggiore, a carpire la sua fiducia. Lo accompagnava negli spostamenti, alle partite, in quanto il papà dei minori purtroppo non era presente, perché è deceduto. Quest’uomo dopo 4 anni ha iniziato ad allenare anche il mio figlio minore”.

Anche con il più piccolo dei bimbi abusati, ha rivelato la madre, l’allenatore di calcio “mi aiutava con spostamenti e allenamenti, tanto che i miei figli lo chiamavano ‘zio’ per la molta confidenza che avevano. Purtroppo due anni fa mi sono accorta che c’era qualcosa che non andava, perché questa persona era diventata troppo presente nella vita dei miei figli, specialmente del più piccolo. Dopo un periodo in cui ho iniziato a monitorare il suo telefono, ho deciso di allontanare questa persona e cambiare società sportiva a mio figlio. Lì è iniziato l’inferno”.

BIMBI ABUSATI S*SSUALMENTE DA ALLENATORE DI CALCIO, LA MADRE: “LI HA DEVASTATI A LIVELLO PSICOLOGICO E FISICO”

La donna ha aggiunto a “Storie Italiane”, a proposito dei bimbi abusati s*ssualmente dal loro allenatore di calcio, che il figlio minore ha affrontato un periodo terribile: “Lo trovavamo ovunque, mio figlio per un anno ha smesso di vivere. Usciva di casa solo se accompagnato da me. Era terrorizzato dal poterlo incontrare. Abbiamo deciso di sporgere denuncia in Questura. Questa persona, a parte averli distrutti a livello psicologico, ha devastato i miei figli anche a livello fisico”.

Stando a quanto riferito dall’inviato Alessandro Politi, l’uomo avrebbe già commesso abusi simili nel 2020, peraltro con una modalità del tutto analoga a quella messa in atto nella circostanza oggetto di questo episodio.











