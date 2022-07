Bimbi ballano sui binari del treno: video/ Nuova sfida social? Paura tra le autorità

Paura in Inghilterra per una possibile nuova challenge che potrebbe spopolare tra i più piccoli. Alcuni video hanno ripreso i bambini inglesi lanciarsi sui binari per ballare, in attesa dell’arrivo del treno. I ragazzini, incuranti del pericolo, si sono scatenati sui binari, lasciandosi andare a balletti e passi di danza in attesa della locomotiva. Immagini che fanno paura e che potrebbero presto moltiplicarsi: la grande preoccupazione è infatti quella che si tratti di una sfida social, una delle challenge che troppo spesso si diffondono tra i ragazzini.

Ministra Dadone derubata da 19enne algerino a Roma/ Era stato liberato giorno prima…

A pubblicare le immagini è stato l’ente che gestisce la rete ferroviaria britannica. Il video preoccupa e non poco le autorità inglesi che hanno paura di trovarsi di fronte all’ennesima challenge. Nella clip girata dalle telecamere di sorveglianza, i bambini “ballano” e si scatenano sui binari, divertendosi giusto un attimo prima del passaggio di un treno ad alta velocità. Il conducente del mezzo ha dovuto usare i freni di emergenza per evitare la tragedia, azionati quando ha visto i ragazzini tra i binari. La paura è quella che questa possa diventare una moda social.

Elodie: “Un figlio? Ci penso perchè ho 32 anni ma non lo desidero”/ “Magari adotterò”

Paura per una challenge

Le autorità inglesi, dopo la pubblicazione delle immagini da parte dell’ente che ha in gestione la rete ferroviaria britannica, temono una nuova challenge. Non sarebbe infatti una novità: i ragazzini ormai da anni amano pubblicare in rete e prendere spunto dalle sfide più pericolose (e senza senso). Ecco allora che già tanti bambini o preadolescenti hanno perso la vita per gare di questo tipo, come ad esempio lanciarsi nel vuoto o fare giochi altrettanto pericolosi.

Dunque dopo aver visionato le immagini, le autorità britanniche hanno deciso di sorvegliare quanto accadrà sui social nelle prossime settimane. I ragazzini, infatti, spesso compiono gesti di questo tipo riprendendosi e postando le immagini online per invitare i coetanei ad emularli. Giochi che ai loro occhi appaiono forse come innocenti e senza grandi conseguenze ma che potrebbero costare la vita.

Centaurus, nuova variante covid/ Contagiosità, aggressività, vaccini: tutti i segreti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Cronaca (@thepipol_cronaca)













© RIPRODUZIONE RISERVATA