Gli esperti del Vaticano sono al lavoro per capire se i due bimbi uccisi nella scuola cattolica di Minneapolis possono essere considerati martiri

Per gli esperti dello Stato Vaticano i due bambini uccisi lo scorso mese in una sparatoria a Minneapolis, all’interno di una scuola cattolica, potrebbero essere inclusi nell’elenco dei martiri un giorno.

A morire, quel maledetto 28 agosto 2025, furono Harper Moyski di 10 anni e Fletcher Merkel di 8 anni. Entrambi, come ricorda Catholic news agency, stavano partecipando alla messa della parrocchia per l’Annunciazione del 27 agosto, quando un folle (che si è poi tolto la vita), ha aperto il fuoco. Quel duplice tremendo crimine è stato ritenuto “d’odio” e proprio per questo i due piccoli potrebbero essere un giorno considerati dei martiri.

A ipotizzare la possibilità che i due bimbi uccisi brutalmente negli Stati Uniti possano un giorno diventare martiri è stato niente di meno che Fabio Fabene, il numero uno della commissione incaricata per appunto individuare e catalogare i nuovi martiri. Come si legge su Catholic news agency lo stesso arcivescovo ha spiegato che, qualora venissero segnalate dalla diocesi o da altre entità ecclesiali, le figure di Harper e Fletcher, a quel punto le stesse verranno esaminate e nel caso in cui dovessero avere tutti i requisiti per essere considerati nuovi martiri, diverranno tali.

BIMBI UCCISI A MINNEAPOLIS PROSSIMI MARTIRI? COMMISSIONE VALUTERA’

La sensazione è che i due bimbi di 10 e 8 anni di cui sopra, possano realmente diventare dei nuovi martiri, finendo nell’elenco – decisamente triste – di quella commissione voluta fortemente da Papa Francesco due anni fa, per cercare di comprendere quanti siano le vittime di fede cristiana nel mondo. Purtroppo negli ultimi anni quasi ogni giorno assistiamo ad omicidi ma anche a rapimenti e aggressioni di nostri confedeli in giro per il mondo, in particolare in quelle zone dove la religione cattolica è a minoranza.

Attenzione però, finire nell’elenco dei martiri non significa automatico diventare beato e poi santo: a volte le posizioni coincidono ma chi entra nel primo elenco non è detto che venga anche santificato, come ad esempio il recente caso del povero Carlo Acutis. Obiettivo della Commissione, e quindi dell’elenco chiesto dal Santo Padre deceduto, è quello di preservare i nomi e quindi la memoria di coloro che sono stati uccisi per la fede, che hanno perso la vita solamente perchè vicini ad una determinata causa religiosa e non a quella che chi ha commesso violenza praticava. “Così la loro memoria non andrà perdura” spiega Andrea Riccardi, numero due della commissione fondatore della Comunità di Sant’Egidio.

BIMBI UCCISI A MINNEAPOLIS PROSSIMI MARTIRI? IL COMMENTO DI RICCARDI

Riccardi ha poi ricordato che “Quando Francesco istituì la nuova commissione dei martiri nel 2023, scrisse che i martiri “sono più numerosi nel nostro tempo che nei primi secoli”: sono vescovi, sacerdoti, uomini e donne consacrati, laici e famiglie, che nei diversi Paesi del mondo, con il dono della loro vita, hanno offerto la suprema prova di carità”.

In vista del Giubileo della Speranza di quest’anno, Papa Francesco aveva chiesto alla commissione di compilare un elenco aggiornato composto da tutti gli uomini e le donne cristiani uccisi per la loro fede nei primi 25 anni del 21esimo secolo, e l’elenco – che purtroppo va continuamente aggiornato tenendo conto anche delle numerose aggressioni subite dai cristiani nei Paesi dove sono in minoranza – è al momento composto da ben 1.640 persone, uccise in circostanze differenti in tutto il mondo.