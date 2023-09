Bimbi vietnamiti videro il padre uccidere la madre/ Adottati da altre famiglie, oggi rischiano il rimpatrio

In Germania il caso di quattro bimbi vietnamiti che rischiano il rimpatrio dopo aver visto il padre uccidere la madre sta facendo discutere. I piccoli, di età compresa tra 3 e 12 anni, nell’ottobre 2022 avrebbero assistito all’omicidio della donna, avvenuto all’interno del locale di famiglia a Bad Schwartau, distretto di Ostholstein, e sarebbero stati poi assegnati a famiglie affidatarie per superare il terribile trauma e ritrovare un equilibrio. A quasi un anno dall’orrendo crimine, l’amministrazione locale di Schleswig-Holstein, secondo quanto riporta l’emittente televisiva tedesca Norddeutsche Rundfunk (NDR), avrebbe deciso di rispedirli in Vietnam strappandoli ai nuclei in cui avrebbero ritrovato la serenità dopo l’atroce fatto di sangue consumato davanti ai loro occhi.

Una decisione che avrebbe innescato polemiche e una petizione su Change.org per impedire che i minori vengano allontanati dal Paese e riportati in quello d’origine in cui, stando alle indiscrezioni, si troverebbero a vivere con i parenti del genitore assassino. Le famiglie affidatarie sarebbero “sbalordite” dalla scelta delle autorità locali, riporta ancora la testata tedesca, e nella petizione online avrebbero lanciato un’aspra critica alla gestione della questione da parte del distretto e dei funzionari.”Con il rimpatrio previsto l’Ufficio trascura al massimo il benessere del bambino. Perché i bambini traumatizzati sono in un processo di guarigione dopo il terribile atto. Si stanno sviluppando molto bene (…) e sembrano molto intelligenti e riflessivi – scrivono i genitori affidatari sottolineando la loro protesta –. Ora sono completamente integrati, i bambini più piccoli parlano perfettamente il tedesco, quasi per niente il vietnamita, se non per niente“.

Bimbi vietnamiti presto espulsi dalla Germania dopo aver visto il padre uccidere la madre, famiglie affidatarie sul piede di guerra

Le famiglie affidatarie dei quattro bimbi vietnamiti orfani di madre, uccisa dal padre arrestato per il delitto commesso davanti ai loro occhi nell’ottobre 2022 in Germania, sono sul piede di guerra e sperano che la petizione impedisca l’iter di rimpatrio previsto dalle autorità distrettuali di Schleswig-Holstein. In un’intervista rilasciata all’emittente tedesca NDR, l’amministratore distrettuale Timo Gaarz ha difeso l’operato del distretto sostenendo di aver preso la decisione consultandosi non solo con le autorità responsabili della custodia dei minori, ma anche sotto supervisione delle Nazioni Unite.

“È una storia molto commovente – ha dichiarato Gaarz in merito al provvedimento di rimpatrio che vedrà i bimbi strappati alle famiglie affidatarie e riportati in Vietnam –, ma sono stato eletto per far rispettare la legge. Lo scopo del rimpatrio è che i bambini vivano con le loro famiglie e crescano con loro, secondo il loro background culturale”. Secondo la posizione degli amministratori, non ci sarebbe alcuna “preoccupazione” in merito al reinserimento dei quattro bambini nel loro contesto d’origine. Ma le famiglie affidatarie avrebbero più di un motivo per ritenere verosimile il rischio di vederli finire con il papà dopo la fine della pena: i genitori affidatari, riferisce ancora NDR, temono “che il padre prenda in carico i bimbi dopo essere stato in carcere per 10 anni” con il “pericolo diretto per la vita e l’incolumità fisica” dei piccoli in vista di una eventuale convivenza, in patria, con il genitore “violento che ha ucciso la loro madre“.











