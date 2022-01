Bimbo 10 anni morto per Covid/ Torino, non era vaccinato per precauzioni di salute

Un bimbo di 10 anni è morto per Covid all’alba di martedì 25 gennaio 2022 presso la terapia intensiva dell’ospedale infantile “Regina Margherita” di Torino. La notizia è stata diffusa dai medici della struttura nosocomiale. Il piccolo era residente a Nucetto, piccolo Comune della val Tanaro in provincia di Cuneo, ubicato a pochi chilometri da Ceva e da Mondovì. Ricoverato inizialmente all’ospedale “Regina Montis Regalis” del capoluogo monregalese, il paziente era stato trasferito nella tarda mattinata di lunedì a Torino in condizioni già molto gravi.

Stando alla nota diramata dal “Regina Margherita”, il bambino non presentava comorbidità importanti e quando è arrivato nella città della Mole Antonelliana presentava “ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importantissimi agli arti inferiori e sospetta miocardite innescati dal virus. Ieri era iniziato fin da subito il trattamento specifico contro il Covid fino ad arrivare alla dialisi. Purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati inutili. Il paziente non era vaccinato per recenti precauzioni di salute in una famiglia di vaccinati”.

BIMBO DI 10 ANNI MORTO PER COVID A TORINO: IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DEL PIEMONTE ALBERTO CIRIO E DELL’ASSESSORE ALLA SANITÀ LUIGI GENESIO ICARDI

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, hanno inviato ai giornalisti una dichiarazione congiunta sul caso del bimbo morto per Covid all’ospedale “Regina Margherita” di Torino: “È una notizia che non avremmo mai voluto apprendere, una tragedia per la famiglia a cui ci stringiamo forte, ma anche per la nostra regione, che sta mettendo in campo ogni forza per proteggere da questo maledetto virus ogni cittadino, a cominciare dai più piccoli”.

Il governatore e l’assessore hanno quindi aggiunto: “Sappiamo dall’ospedale ‘Regina Margherita’ che i genitori sono entrambi vaccinati, ma che non avevano ancora potuto richiedere la vaccinazione del bambino per ragioni legate al suo stato di salute. Una circostanza drammatica e profondamente dolorosa, che speriamo con tutto il cuore possa far riflettere chi invece non ha impedimenti per vaccinare subito i propri figli. Pur nelle preoccupazioni comprensibili di ogni genitore, è fondamentale capire l’importanza di vaccinare i nostri bambini”.



