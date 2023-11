Bimbo abbandonato deve essere ridato a mamma naturale/ Genitori adottivi: “Subirà secondo abbandono”

Il quotidiano Libero ha posto stamane l’attenzione sul caso di un bimbo di 3 anni che è stato abbandonato dai genitori e che a breve potrebbe tornare dalla madre che inizialmente non lo voleva. Succede in quel di Ragusa, in Sicilia, dove una sentenza in primo grado del tribunale dei minori di Catania ha deciso che il piccolo di 3 anni dovrà essere tolto dai genitori che l’hanno adottato e riassegnato alla madre naturale. Oggi la mamma naturale spiega che non avrebbe voluto abbandonare il piccolo, mentre sarebbe stato il padre dello stesso ad inventarsi una storia assurda, quella di un trovatello trovato davanti ad un negozio.

Nel frattempo Vittorio Fortunato, il nome del piccolo, ha trovato una famiglia che lo ama e lo adora, ma che ora potrebbero perdere. Per evitare che ciò succeda, anche per il bene del bimbo, i genitori hanno lanciato una petizione su Change.org, raccogliendo in pochi giorni ben 21mila firme. «Immaginate un bambino – scrive la madre nella petizione – che ha già subito un rifiuto in grembo e un abbandono cruento alla nascita, essere costretto a lasciare, dall’oggi al domani, tutte le sue certezze, il suo mondo, le braccia sicure e il calore di mamma e papà, gli unici affetti che abbia conosciuto, per essere inserito forzatamente in un contesto in cui tutto è estraneo compresa la persona che dovrebbe iniziare a chiamare “mamma”… Immaginate per un attimo il dolore nel cuore di un bambino così piccolo, il senso di smarrimento, la disperazione nel cercare i genitori e non trovarli più. Non c’è nulla in questa storia che sia nel miglior interesse del bambino».

BIMBO ABBANDONATO DEVE ESSERE RIDATO A MAMMA NATURALE: LA “RESTITUZIONE” ENTRO IL 28 DICEMBRE

I genitori si appellano «Allo spirito di umanità e protezione che governa anche la Commissione Onu per i Diritti del fanciullo. Non vogliamo permettere che il nostro bimbo sia costretto a subire un secondo abbandono, che provocherebbe un trauma indelebile ed irreparabile. Lui conosce una sola mamma e un solo papà da sempre: noi, che lo amiamo incondizionatamente così come lui ama follemente noi».

Secondo la sentenza del tribunale di Catania i genitori dovrebbero restituire il piccolo entro e non oltre il 28 dicembre del 2023. Nel frattempo il padre naturale è stato condannato a due anni per abbandono di minore, accusa di cui tra l’altro è anche imputata la madre naturale, processo ancora in corso. Janeth Consalvo, avvocato specializzato di diritto di famiglia, chiosa a La Sicilia: «in questa situazione non ha vinto nessuno, è fallito innanzi tutto il tempo della giustizia».

