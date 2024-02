Bimbo abbandonato nell’androne di un palazzo a Milano/ Ha circa un mese: “Vicino un biglietto in arabo”

Nella giornata di oggi è stata diffusa la notizia di un bimbo abbandonato nell’androne di un palazzo popolare a Milano, precisamente al civico 4 di via Degli Apuli, in zona Giambellino. Si tratta dell’ennesimo abbandono di un neonato nel giro di pochi giorni, dopo il discusso caso di Aprilia, in provincia di Latina, dello scorso 27 gennaio. Casi, questi, che ultimamente sembrano aumentare in misura importante e che generalmente attirano una grande risonanza mediatica, che talvolta finisce per creare una ‘caccia alle streghe’ nei confronti dei loro genitori biologici.

Tornando al bimbo abbandonato nell’androne a Milano, la notizia è stata diffusa attorno alle 16:30 di oggi, primo febbraio, orario in cui il piccolo è stato ritrovato da un abitante del palazzo popolare, il 53enne Gamal Ghobrial. L’uomo, dopo aver portato il piccolo all’interno della sua abitazione, ha immediatamente allertato le Forze dell’ordine, che sono intervenute e l’hanno preso in carico, portandolo alla Clinica De Marchi per gli accertamenti del caso. A quanto si è appreso fino ad ora, il bimbo abbandonato nell’androne a Milano avrebbe pressappoco 1 mese, mentre le sue condizioni di salute risultano buone. Ignoti, ovviamente, i genitori, che avrebbero lasciato il piccolo all’interno di una cesta davanti alla porta di uno degli appartamenti del condominio.

Milano: vicino al bimbo abbandonato nell’androne una lettera in arabo

Immediato l’avvio delle indagini sul bimbo abbandonato nell’androne e Milano, anche se molto probabilmente sarà difficile risalire ai suoi genitori biologici. L’unica informazione lasciata sul piccolo sarebbe, infatti, una lettera scritta in arabo. Parte di questa non è ancora stata resa nota dell’autorità e, pertanto, potrebbe anche contenere informazioni utili sui genitori (che, piuttosto che abbandonarlo, avrebbero dovuto affidarlo al servizio Culla della Vita), mentre è stato reso noto solamente che ci sarebbe scritto “non riesco a prendermene cura”, e che “mamma è morta di parto“. Informazioni, queste, che saranno vagliate e verificate, mentre secondo Milano Today, le numerose telecamere a circuito chiuso che riprendono l’androne del palazzo in cui è stato abbandonato il bimbo potrebbero aiutare a far luce sui suoi genitori.











