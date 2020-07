Bimbo cade dal balcone: passante lo salva/ Video, volo di 15 metri poi la “parata”

Quasi un miracolo quanto avvenuto nelle scorse ore in Cina dove un bimbo di due anni caduto dal quinto piano è stato salvato al volo da un uomo. Il filmato in questione, ripreso dal settimanale Leggo, mostra gli attimi finali di questa tragedia sfiorata, con il piccolo cinese appeso a quello che sembrerebbe essere un motore di un condizionatore, che ad un certo punto decide di lasciare la presa, facendo un volo di diversi metri. L’esito pare scontato, ma ad aspettarlo in strada vi è un uomo che prende al volo il piccolo, salvandolo da morte certa. L’eroe è un vicino di casa, che ha appunto notato il bambino aggrappato, in seria difficoltà, che stava ormai perdendo le sue forze. Probabilmente lo stesso vicino ha gridato al piccolo di lasciarsi andare, per poi prenderlo appunto al volo. Nel filmato si vedono anche quelli che sembrerebbero essere dei materassi o delle coperte, disposti sotto il bambino, forse per attutire l’impatto, ma sono bastate le braccia dell’eroico salvatore, che probabilmente non si scorderà mai questa giornata.

BIMBO CADE DAL BALCONE, EPISODIO SIMILE L’ANNO SCORSO

L’episodio, come ricorda Leggo, è avvenuto nella contea di Xuyi, situata nella città di Huai’an, in provincia di Jiangsu (Cina orientale). In base a quanto affermato dai quotidiani locali, il bambino si trovava in casa da solo quando si è chiuso in camera da letto, e non riuscendo più ad uscire ha “ben pensato” di utilizzare la finestra come via di fuga, per poi appunto rischiare di cadere di sotto. Episodi di questo tipo non sono purtroppo nuovi in Cina, dove spesso e volentieri i bimbi si trovano in casa da soli per via dei genitori a lavoro per diverse ore. Lo scorso mese di agosto, quando la nonna era andata a fare la spesa, un bambino di soli 3 anni si era ritrovato appeso fuori dal balcone di casa, al sesto piano di un palazzone di Chongqing. Anche in quel caso il piccolo non aveva retto e si era lasciato cadere, per poi essere salvato al volo da alcune persone con delle coperte. Clicca qui per il video del salvataggio



