Bimbo cade dalle scale: mamma lo salva/ Video: lo afferra al volo ed evita tragedia

Mamma afferra il figlio prima che voli dalle scale, all’ultimo secondo, e lo salva. È successo nella città colombiana di Medellin, dove le telecamere di sorveglianza di un palazzo hanno ripreso quell’attimo in cui la tragedia è stata evitata per un soffio. La donna ha afferrato il figlio per una gamba prima che cadesse. Un attimo che poteva essere fatale. La donna, arrivata al piano desiderato in ascensore, si era fermata nel corridoio per parlare, quindi aveva lasciato il figlio da solo per qualche istante. Quell’attimo di distrazione poteva costarle una tragedia, ma grazie ai suoi riflessi ha evitato il peggio. Il piccolo, che sembra avere circa 3 anni, ha lasciato la mano della madre e si è diretto verso una ringhiera dalle sbarre larghe. E lo erano così tanto da farlo quasi scivolare giù per la tromba delle scale. Proprio quello che sarebbe successo se la madre, pronta di riflessi, non si fosse precipitata verso di lui riuscendo ad afferrarlo per un piede giusto in tempo. Una tragedia scampata.

BIMBO CADE DALLE SCALE: MAMMA LO SALVA AL VOLO

Questa vicenda conferma che non ci si può mai distrarre quando si ha vicino un bambino, soprattutto se è molto piccolo. Stando a quanto ricostruito dai media locali, la mamma si stava recando in un ufficio di una società di costruzioni per sbrigare delle pratiche. Quando la tragedia è stata sfiorata non era sola. Le persone che erano presenti lì, e hanno assistito alla scena, hanno subito compreso la gravità della situazione, infatti sono prontamente intervenute per aiutare la donna. Il direttore della società di costruzioni, contattato dai media locali, ha spiegato che al bambino non è accaduto nulla. «Fortunatamente non ha avuto alcun tipo di ferita. Da sottolineare l’istinto di protezione di questa madre nei confronti del figlio», ha dichiarato. Il suo riflesso fulmineo ha evitato la tragedia: una questione di istanti che avrebbe portato il figlio a precipitare davanti ai suoi occhi. Ma fortunatamente non è andata così.





