Bimbo di 10 anni morto in cassonetto vestiti a Boltiere/ Schiacciato dall’ingranaggio

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri a Boltiere, dove un bambino è morto, schiacciato in un cassonetto di abiti usati. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 19 maggio, e la vittima aveva 10 anni. Con grande probabilità il bimbo, tale Karim Abdou Bamba, secondo di cinque figli di una famiglia residente in paese, deve aver notato qualche vestito che gli piaceva, e di conseguenza si è arrampicato all’interno del cassonetto: peccato però che qualcosa deve essere andato storto, visto che, l’ingranaggio di chiusura che ruota di fatto i sacchetti con gli abiti, comprimendoli all’interno, deve essersi azionato, schiacciando lo stesso ragazzino. Ad accorgersi che qualcosa non andava, come riferisce l’edizione online del quotidiano Eco di Bergamo, una signora che passava di lì e che ha immediatamente allarmato i soccorsi. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato i medici sanitari, ma quando hanno soccorso il bambino questi era già in condizioni disperate.

BIMBO MORTO IN CASSONETTO VESTITI: DISPOSTA L’AUTOPSIA

Karim non era infatti cosciente, e i soccorritori hanno provato a rianimarlo. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’auto medica, nonché i vigili del fuoco della compagnia di Dalmine che hanno smontato il cassonetto dei vestiti, per liberare il piccolo. Pochi minuti dopo il bambino è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Papa Giovanni XII di Bergamo, dove però è morto poco dopo il suo arrivo, a causa delle gravissime lesioni riportate dopo lo schiacciamento. Quella accaduta ieri sera è stata una tragica fatalità, e nel contempo, un episodio frutto molto probabilmente della povertà, di un bambino che forse aveva visto qualcosa per se o per la sua famiglia, e che stava provando a prendere quasi come fosse un regalo di Natale. Un gesto semplice, innocente e umano, che però si è concluso in tragedia. Il corpo del bambino non è ancora stato restituito alla famiglia per i funerali, ma è nelle mani delle autorità per l’autopsia di rito.



