Bimbo di 10 anni muore di Covid nell’ospedale di Frosinone/ “Non c’era l’ambulanza”

Dramma a Frosinone, dove un bambino di 10 anni è morto nella giornata di venerdì 15 luglio a causa del Coronavirus. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale “Fabrizio Spaziani” del capoluogo ciociaro a causa di una grave crisi respiratoria dovuta al Coronavirus. Le sue condizioni, apparse subito gravi, avrebbero allarmato il personale medico, ma secondo quanto riferito dalla famiglia non ci sarebbe stata a disposizione alcuna ambulanza per trasportarlo a Roma. I familiari del piccolo hanno sporto denuncia.

Secondo quanto riporta Open, i familiari del bambino avevano chiesto con insistenza di trasferirlo nella Capitale, viste le condizioni gravi del paziente, che non riusciva a riprendersi dalla grave crisi respiratoria. Secondo la testimonianza dei genitori, nel nosocomio di Frosinone non era immediatamente disponibile un’ambulanza per il trasferimento in rianimazione a Roma. Per far chiarezza su quanto accaduto è stato immediatamente disposto dalla Direzione regionale Salute un Audit clinico. L’indagine interna dovrà chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico per individuare eventuali responsabilità. Anche la polizia indaga sull’accaduto.

Aperta un’indagine sulla morte del bimbo di 10 anni a Frosinone

L’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha diramato una nota nella quale spiega che “Sul decesso è stato disposto dalla Direzione regionale Salute un Audit clinico. L’indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. Nell’assicurare massima celerità e trasparenza si coglie l’occasione per formulare il più profondo cordoglio ai famigliari e i cari del bambino”.

Intanto, al fianco dell’analisi interna della Regione Lazio, la polizia indaga parallelamente per chiarire l’accaduto e capire cosa sia successo al bimbo. In particolare andrà verificata la reale impossibilità di trovare un mezzo per trasportare il bambino a Roma. Il piccolo, residente a Veroli, paese vicino Frosinone, con la famiglia, pare che non fosse vaccinato e avesse altre problematiche, come spiega l’Ansa. La salma del bimbo di soli 10 anni è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per eseguire l’esame autoptico e verificare le cause del decesso. La Asl di Frosinone fa sapere che il bambino “È giunto in ospedale in condizioni già molto gravi. Dalle prime ricostruzioni sono state tentate tutte le manovre da parte dei medici ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e neanche pare ci sia stato il tempo per trasferirlo in ambulanza al Bambin Gesù di Roma”.

