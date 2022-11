Bimbo di 15 mesi morto di meningite batterica/ Belluno: malattia fulminante

Dramma a Belluno, dove un bimbo di 15 mesi, Christian L., è morto in seguito a una meningite batterica che, purtroppo non gli ha lasciato scampo. La notizia si è diffusa in questi minuti attraverso i giornali locali e sta facendo rapidamente il giro del web: il bambino, nato il 26 agosto 2021, risiedeva nella frazione di Cavarzano con la sua famiglia e i suoi genitori Olesya e Nazariy, nativi dell’Ucraina ma da anni trasferitisi in Italia, l’avevano portato d’urgenza all’ospedale “San Martino” con la temperatura corporea alta.

La febbre era un indice della meningite batterica che aveva colpito il piccolo. Non appena i medici hanno compreso la gravità della situazione che si trovavano di fronte ai loro occhi, riporta “Il Gazzettino”, hanno optato per il trasferimento del bimbo al nosocomio di Padova, dove è deceduto “a causa di una meningite fulminante causata da pneumococco“. I pediatri bellunesi, infatti, nel ravvisare un rapido e allarmante peggioramento del quadro di salute di Christian, avevano scelto di affidarlo ai colleghi patavini, ma la vita del bambino si è prematuramente interrotta nelle scorse ore.

MENINGITE BATTERICA, MORTO BIMBO DI 15 MESI: DOMANI I FUNERALI

I sintomi più frequenti della meningite batterica sono numerosi: si va dalla febbre molto alta, contraddistinta da mani e piedi freddi, sino alla nausea e al vomito. Ci sono poi confusione, irritabilità, dolore muscolare intenso, rigidità della nuca, pallore, sensibilità alla luce (fotofobia), convulsioni, crisi epilettiche e letargia. Il periodo di incubazione (vale a dire l’arco di tempo compreso tra l’istante del contagio e la comparsa dei primi sintomi) ha una durata pari a 2-10 giorni.

I funerali del piccolo Christian, deceduto per meningite batterica, avranno luogo domani, martedì 29 novembre 2022, nella chiesa di Cavarzano. Dopodiché, il corpicino del piccolo verrà tumulato a Cusighe. Enorme il dolore dei genitori, rispettivamente dipendente di Luxottica (la madre) ed ex studente dell’istituto “Segato” (il padre).

