Bimbo di 2 anni morto annegato in piscina/ Lecce, tragedia in casa: corpo trovato dalla nonna

Un bimbo di 2 anni è morto annegato nella giornata di ieri in una piscina. L’episodio, riportato da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal sito del quotidiano Il Messaggero, è avvenuto di preciso a Taurisano, in provincia di Lecce, in un’abitazione. Il piccolo, secondo la ricostruzione fornita dai media, sarebbe affogato nella piscina della villa di famiglia. Al momento del decesso si trovava in casa con la nonna e la mamma, e si sarebbe allontanato senza che le due donne se ne accorgessero, approfittando di un momento di distrazione.

A quel punto il bimbo si sarebbe avvicinato alla piscina e non è ben chiaro se sia caduto dentro o se si sia tuffato intenzionalmente, fatto sta che lo stesso non è più riuscito ad emergere, morendo in pochi secondi. A fare la macabra scoperta, il piccolo corpo che galleggiava sull’acqua senza vita, sarebbe stata la nonna, che poco dopo ha chiamato la figlia e in seguito i soccorsi. Nel giro di pochi minuti è arrivata sul posto un’ambulanza del 118 di Casarano, ma nonostante i tentativi disperati di rianimare il piccolo, alla fine il bimbo non ce l’ha fatta.

BIMBO DI 2 ANNI MORTO ANNEGATO IN PISCINA: SI E’ SALVATO IL FRATELLINO

La polizia, precisamente gli agenti del commissariato del paese diretti dal vicequestore Salvatore Federico, hanno aperto un’indagine per avere il quadro completo della situazione, ma sembrerebbe ormai tutto piuttosto chiaro. Si attende comunque di sapere se il magistrato di turno possa aver autorizzato o meno il trasferimento della salma della vittima presso l’ospedale di Lecce, Vito Fazzi, per ulteriori accertamenti.

Il piccolo di due anni sarebbe affogato in una piccola piscina da giardino situata all’esterno della propria abitazione, e insieme a lui vi era anche il fratellino che fortunatamente si è salvato. Si tratta purtroppo dell’ennesima tragedia di questo tipo nel giro di pochi giorni, un “must” quando arriva la bella stagione. Negli scorsi giorni una bimba di 7 anni era morta a Pavia dopo essere annegata, mentre in precedenza era stato un bimbo di 3 anni a morire in piscina in quel di Roma.

