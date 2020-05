Bimbo di 3 anni cade da 5° piano: gravissimo/ Dramma a Lodi, volo di 15 metri

Pubblicità

Un bimbo di 3 anni della provincia di Lodi è gravissimo dopo essere caduto dal quinto piano di una palazzina. L’episodio drammatico è avvenuto quest’oggi in località Casalpusterlengo, nell’esattezza presso uno stabile situato in via F. Cavallotti. In base a quanto riportato dai colleghi di Fanpage, che citano l’Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, l’intervento del personale del 118 è stato pressochè immediato, e quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato hanno trovato il bimbo in condizioni gravissime. Una volta “stabilizzato” lo stesso è stato trasferito d’urgenza presso il vicino ospedale di Codogno (divenuto famoso in questi mesi in particolare per l’emergenza coronavirus), in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche, anche perchè il piccolo, che ripetiamo, ha soli tre anni, deve aver sbattuto violentemente la testa che gli ha causato un importante trauma cranico.

BIMBO DI 3 ANNI GRAVISSIMO DOPO VOLO: IERI UN EPISODIO SIMILE A BIELLA

Sul posto si sono recati anche gli uomini dei carabinieri della compagnia di Codogno, che hanno immediatamente fatto scattare le indagini per ricostruire quanto accaduto. In base a quanto emerso pare che il bimbo sia caduto dal quinto piano della propria palazzina, facendo quindi un volo di circa 15 metri. Il piccolo è stato successivamente trovato nel cortile dello stesso stabile, mentre non è chiaro se vi fosse qualcuno in casa al momento dell’incidente. Come ricorda Fanpage, in quel momento erano previste sopra i cieli del lodigiano, in ricordo delle vittime del coronavirus, le Frecce Tricolori e non è da escludere che il bambino sia sia sporto troppo dalla finestra per godersi lo spettacolo. Un episodio molto simile è accaduto nella giornata di ieri presso il comune di Pollone, in provincia di Biella, Piemonte, dove un bambino sempre di tre anni è caduto dal balcone del primo piano, ferendosi in maniera grave. Il piccolo è stato successivamente trasportato presso l’ospedale di Torino, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.



