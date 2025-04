Tragedia in minimoto avvenuta in quel di Palermo: un bimbo di soli 4 anni è morto dopo un incidente a bordo del piccolo mezzo a due ruote. Si chiamava Thomas Viviano, come scritto dai principali organi di informazione online, a cominciare dal Corriere della Sera, e la terribile caduta che è risultata alla fine fatale era andata in scena lunedì scorso, presso il quartiere Boccadifalco.

Million Day, numeri vincenti di oggi 12 aprile 2025/ Le cinquine dell’estrazione delle ore 13:00

Dopo quattro giorni di agonia il piccolo non ce l’ha fatta e nella giornata di ieri ha esalato l’ultimo respiro presso l’ospedale pediatrico Di Cristina. Già quando è stato soccorso il bimbo di 4 anni caduto in minimoto era apparso in condizioni disperate, la sua vita era appesa un filo e purtroppo le previsioni funeste si sono rivelate tale quando la situazione è completamente degenerata, e il suo cuoricino ha smesso di battere.

Liliana Resinovich/ Sebastiano: “Indagato? Non ho paura, i suoi parenti un giorno mi chiederanno scusa”

BIMBO DI 4 ANNI MORTO IN MINIMOTO, COSA E’ SUCCESSO

Era il pomeriggio del 7 aprile quando Thomas Viviano si trovava in quel di via Giovanni Bruno; era a bordo del mezzo sprovvisto di rotelle, quando è andato a sbattere in maniera violenta contro un muro, a poca distanza dalla sua abitazione. Ad assistere alla terribile scena il padre, che si è subito accorto della gravità e che ha portato il piccolo d’urgenza presso l’ospedale Ingrassia.

I medici che hanno preso in carico il piccolo lo hanno intubato e poi stabilizzato, prima di disporre il trasferimento presso l’ospedale pediatrico. Stando a quanto appurato dai camici bianchi che l’hanno visitato, il bimbo aveva delle fratture facciali oltre a delle gravi lesioni interne, ed è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, con la speranza di salvargli la vita.

SCOMMESSE ILLEGALI, TERREMOTO IN SERIE A/ “Dietro il bubbone di chi ci ricasca, uno schiaffo ai giovani”

BIMBO DI 4 ANNI MORTO IN MINIMOTO, DUBBI SULLA DINAMICA

Dopo quattro giorni di agonia, però, il piccolo Thomas invece di migliorare è peggiorato, fino a che non è sopraggiunta nella serata di ieri la morte celebrale. Stamane gli ultimi esami che hanno confermato l’elettroencefalogramma piatta, e quindi il decesso. Sulla vicenda è stata aperta una indagine con i primi rilievi che sono stati eseguiti dalla polizia municipale subito dopo la chiamata dei soccorsi.

Il forte sospetto è che qualcuno abbia messo il piccolo su quella moto, visto che, come scrive Ragusanews, i vigili sono convinti che il bimbo di soli 4 anni non avrebbe potuto accendere da solo il motore della minimoto, che si accende “a strappo”, quindi tirando una “corda”, che richiede una certa forza, cosa che ovviamente un bimbo di quell’età non ha. Chi indaga è quindi certo che al fianco del bimbo vi fosse un adulto, ma c’è invece chi dice che la minimoto era provvista di rotelle, di conseguenza sulla dinamica certa andrà fatta chiarezza. La cosa certa è che si tratta dell’ennesima morte in minimoto di un bimbo negli ultimi anni, l’ultima avvenuta lo scorso gennaio 2025 nei Paesi Bassi, un piccolo di soli sette anni.