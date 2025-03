Quanti di noi, ripensando a quando eravamo piccoli, ci siamo fatti insegnare dai nostri papà ad andare in bicicletta, tra cadute e incertezze. Basta però una svista ed ecco accadere l’irreparabile. È quanto è accaduto ad un bimbo di 5 anni, a bordo della sua bici, per la prima volta senza rotelle, in giro in un parco a Milano col papà. Il piccolo ha urtato un’anziana di 87 anni, la quale è caduta ed è morta. I fatti risalgono al 2023 e oggi, come riporta Leggo, arriva il responso del giudice: archiviazione. Del resto, lo stesso magistrato, analizzando la vicenda, non poteva che ravvisare “fatalità” nel tragico epilogo, come da lui stesso sostenuto.

CEI ‘allontana’ voci su dimissioni Papa Francesco/ “Dal letto del Gemelli cattedra solida di carità e unità”

Casi simili in passato se ne sono registrati, e la giurisprudenza in materia aveva portato a risvolti opposti, ma forse perchè le stesse vicende erano da considerarsi diverse. In questo caso invece nella disgrazia non è stata riscontrata responsabilità penale in capo al padre del bambino.

I FATTI E L’EPILOGO: NESSUNA RESPONSABILITÀ PENALE PER LA MORTE DELL’ANZIANA

Era una giornata di marzo di 2 anni fa, e l’anziana 87enne era a spasso con l’amica 74enne. È bastato essere urtata da un bambino di 5 anni per perdere l’equilibrio, battere la testa e morire. Inutile dire come al piccolo non possa essere attribuita alcuna colpa. In casi simili però è il genitore ad essere indagato per omicidio colposo, non avendo vegliato in maniera abbastanza scrupolosa sul figlio in modo da evitare il tragico evento. In passato i giudici, in circostanze simili, erano infatti arrivati a questa condanna. Diverso è stato invece l’epilogo nel caso in questione.

Omicidio Cerciello Rega, terzo processo d'appello per Gabriel Hjorth/ Corte valuterà nuovo sconto di pena

Il gp Luigi Iannelli ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pm. La questione è stata analizzata dal punto di vista della casualità dell’evento, che non aveva dato al papà il tempo necessario per poter intuire il verificarsi dell’evento e impedirlo. La fatalità, purtroppo, in un mondo dove tutto corre, esiste.