Bimbo di 5 anni vaga scalzo sulla provinciale/ Genitori erano andati a fare la spesa

Choc in Piemonte, precisamente in provincia di Alessandria, dove un bimbo di 5 anni è stato ritrovato mentre vagava da solo sulla strada provinciale. Il piccolo, come riferito dall’edizione online di Repubblica, era stato lasciato solo in casa dai genitori, di conseguenza lo stesso, scalzo, aveva ben pensato di uscire in strada per andare a farsi un giro, forse per ritrovare mamma e papà. E’ successo di preciso in quel di Novi Ligure, nell’alessandrino, e ad accorgersi dello stesso bimbo, fortunatamente prima che potesse accadere il peggio, è stato un automobilista, che ha caricato il piccolo per poi segnalarlo alle autorità.

In seguito mamma e papà sono stati denunciati e segnalati presso i servizi sociali e si è scoperto che i due fossero andati a fare la spesa, come se nulla fosse. Il bimbo stava vagando sui bordi della provinciale 180, con un paio di pantaloncini, e una volta partita la segnalazione nel giro di pochi minuti sono giunti sul luogo segnalato i carabinieri della compagnia di Novi Ligure che hanno preso il piccolo in custodia: il bambino di 5 anni era un po’ smarrito ma tutto sommato in buone condizioni.

BIMBO DI 5 ANNI VAGA DA SOLO IN PROVINCIALE: GENITORI DENUNCIATI E SEGNALATI

Non è comunque chiaro per quanto tempo lo stesso abbia vagato da solo ai bordi della strada, tra l’altro in una provinciale molto trafficata, in quanto ai militari ha spiegato solamente di essere uscito di casa, per poi dire il suo nome.

Una volta individuati i genitori, questi hanno spiegato di aver lasciato il figlio in casa da solo dopo essere andati a fare la spesa ma senza spiegare da quanto tempo si fossero allontanati, e in seguito i due sono stati denunciati per abbandono di minore, ed è inoltre scattata una segnalazione ai servizi sociali che ora prenderanno in carico la famiglia. Si cercherà di capire se il bimbo sia stato lasciato da solo altre volte o se si tratta solamente di un unico episodio isolato.

